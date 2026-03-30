Polis Servisi Kazası: Şehit Polis Hayata Döndürüldü

İstanbul'da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında polis memurlarını taşıyan servis aracı kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kaza, 30 Mart 2026 Pazartesi günü saat 09.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler bağlantı noktasında gerçekleşti.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kazanın ardından ilk belirlemelere göre 1 polis memurunun hayatını kaybettiği, 1'i ağır 17 polis memurunun yaralandığı bildirilmişti. Ancak daha sonra yapılan güncellemede, hayatını kaybettiği açıklanan polis memurunun hastaneye sevk sürecinde ve hastanede uzun süre kalp masajı yapıldığı belirtildi.

Yetkililer, yapılan müdahalenin son aşamasında polis memurunun kalbinin yeniden çalıştırıldığını ve hayata döndürüldüğünü açıkladı.

Kazada toplam 4'ü ağır olmak üzere 30 kişinin yaralandığı, yaralı polis memurlarının olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığı bildirildi. Yaralıların tedavilerinin hastanelerde devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



