Bakan Yumaklı: Tertemiz bir dünya bırakmayı hedefliyoruz
Özkan Yalım adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Uşak Belediyesine yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturma kapsamında 4 şüphelinin daha yakalandığı bildirilirken sayı 17'ye yükseldi. Öte yandan Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da bulunduğu 13 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 30 Mart 2026 12:08, Son Güncelleme : 30 Mart 2026 12:53
Rüşvet ve usulsüzlük iddiaları üzerine Uşak Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da bulunduğu 13 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında "kişi ve firmalardan rüşvet aldığı" iddiasıyla yürütülen soruşturma doğrultusunda operasyon düzenlenmişti. Yalım, lüks bir otelde 21 yaşındaki sevgilisiyle yakalanırken, genç kadının otelde kaydı olmadığı belediyede aktif SGK kaydının olduğu belirlenmişti. Yalım'ında aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilen Yalım ve beraberindeki 13 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

4 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI: 17'YE YÜKSELDİ

Öte yandan yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüphelinin daha bugün Uşak'ta gözaltına alındığı öğrenildi. Bugün adliyeye sevk edilen Uşak Belediyesi Başkanı Özkan Yalım da dahil soruşturmada toplam 17 kişi "şüpheli" sıfatıyla gözaltına alınmış oldu. Uşak'ta kolluk birimlerince bu sabaha karşı gözaltına alınan 4 şüphelinin gün içerinde İstanbul'a getirilmesi ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şubede ifade vermesi bekleniyor.

