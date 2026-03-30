Tanker ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tanker ile otomobil çarpıştı. Yaşanan trafik kazasında 1 çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mart 2026 08:24, Son Güncelleme : 30 Mart 2026 09:30
Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz belirlenemeyen yakıt tankeri ile otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep otobanının 60. kilometresinde bulunan dinlenme tesisi yakınlarında çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan 5 yaşındaki Yazen Musalı, hayatını kaybetti, biri ağır 5 kişi ise yaralandı.

Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

