Ankara'daki yangınların yarısı 'sigara izmariti' kaynaklı

Çeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 gün 24 saat teyakkuz halinde olduklarını ancak istatistiklere bakıldığında acı bir tabloyla karşılaştıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz yıl Ankara'da yaklaşık 13 bin yangına müdahale ettik. Bu yangınların çıkış sebeplerini incelediğimizde, maalesef en büyük etkenin 'insan hatası ve ihmal' olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz yıl müdahale ettiğimiz yangınların neredeyse yarısı, yani yaklaşık 6 bin vaka, sadece sigara izmariti ve kibrit kaynaklı çıkmıştır."

"Prizde unutulan bir cihaz koca bir binayı küle çevirebilir"

Ev ve iş yerlerindeki elektrikli eşyalara dikkati çeken Çeri, geçen yıl yangınların yüzde 10'undan fazlasının elektrik tesisatı ve prizde unutulan eşyalardan kaynaklandığı vurguladı.

İtfaiye Daire Başkanı Çeri, "'Sadece bir şarj aleti, bir şey olmaz.' demeyelim. Prizde takılı unutulan bir şarj aleti veya fişi çekilmeyen bir cihaz aşırı ısınarak koca bir binayı küle çevirebilir." dedi.

Havaların ısınmasıyla tatil sezonunun da başlayacağını hatırlatan Çeri, "Bu süreçte evinden uzun süre ayrı kalacak vatandaşlarımıza hayati bir uyarımız var, yola çıkmadan önce su ve doğal gaz vanalarını mutlaka kapatın, sürekli çalışması gereken bir cihazınız yoksa elektrik şalterini indirin." dedi.

"Yangın alarm sistemlerinin bakımları titizlikle yaptırılmalı"

Geçen yıl Eymir Gölü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangını da anımsatan Çeri, şu uyarılarda bulundu:

"Özellikle havaların ısınmasıyla birlikte Eymir Gölü gibi, Mogan gibi doğanın bize armağanı olan mesire alanlarımızda yere atılan küçücük bir izmarit, rüzgarın da etkisiyle bir anda ciğerlerimizi yakan koca bir orman yangınına dönüşebiliyor. Doğada sigara izmariti ve bilinçsiz yakılan ateş konusunda lütfen sıfır tolerans gösterelim."

Otel ve konaklama yerleri işletmecilerine yönelik uyarlarda da bulunan Çeri, şunları kaydetti:

"Sadece vatandaşlarımıza değil, kurumlarımıza da büyük görevler düşüyor. Özellikle oteller, konaklama tesisleri ve site yönetimleri, yaz sezonu öncesinde yangın alarm sistemlerinin bakımlarını titizlikle yaptırmalı ve yangın merdivenlerinin her an tahliyeye hazır olduğundan emin olmalıdır. Unutmayalım ki, yangınların en büyük sebebi dikkatsizliktir. Alınacak küçücük bir önlem, büyük acıları ve felaketleri önler. Ankara itfaiyesi olarak bizler görevimizin başındayız ancak en iyi itfaiyeci, tedbirini alan bilinçli vatandaştır."