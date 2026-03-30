AYM'den vazife malullüğü aylığı davasında 'gerekçeli karar' ihlali

Anayasa Mahkemesi Kararı, 30 Mart 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Hanife Şahin başvurusu" kapsamında verildi. AYM, idare ve derece mahkemelerinin, başvurucunun ileri sürdüğü temel iddiaları yeterince tartışmadan sonuca vardığını belirledi.

Başvurunun konusu: Vazife malullüğü aylığı reddi

Dosyaya göre başvurucu, eşinin Afganistan'daki askerlik görevi sırasında rahatsızlandığını ve bu nedenle vazife malullüğü aylığı bağlanması gerektiğini ileri sürdü. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu ve devamında açılan davada mahkemeler, hastalığın görevle bağlantısının kesin şekilde ortaya konulamadığı gerekçesiyle talebi reddetti.

Mahkeme sürecinde alınan bilirkişi ve sağlık raporlarında, hastalığın askerlik hizmetiyle doğrudan bağlantısının kesin olarak belirlenemediği ifade edildi.

AYM: İddialar yeterince tartışılmadı

Anayasa Mahkemesi, kararında özellikle şu noktaya vurgu yaptı:

"22. Olayda başvurucu 8/6/2020 tarihti istinaf savunma dilekçesine eklediği kesinleşmiş kararlan Bölge İdare Mahkemesine sunmuş ve kararların erosal nitelikte olduğunu belirterek İdarenin istinaf talebinin reddi gerektiğini ileri sürmüştür. Anılan kararlar, Bölge İdare Mahkemesi ve Danıştaym askerlik görevine katılmadan önce sağlıklı olan kişilerin askerlik görevi sonrası ortaya çıkan rahatsızlıklarının askerlik görevi dolayısıyla, görevin neden ve etkisiyle ortaya çıktığının kabulüne yöneliktir, Başvuruya konu Bölge idare Mahkemesi kararında başvurucunun sunduğu kararlara yönelik herhangi bir gerekçe belirtilmemiş, başvurucunun talebi ile ilgili bir değerlendirme yapılmaksızın 26/11/2019 tarihli raporun yorumlanması suretiyle hükme ulaşılmıştır.

23. Bu durumda başvurucunun istinaf savunma dilekçesi ekinde sunduğu kararlar incelendiğinde kararların başvuruya konu yargılamayla benzer mahiyette olduğu görülmüştür. Bir diğer anlatımla başvuruya konu olayda olduğu gibi görev öncesi sağlıklı olduğu sağlık raporu ile ortaya konulan kişi, askerlik görevinin başlaması ile rahatsızlanmış ve sonrasında alman sağlık raporlarında kişinin ölüm sebebinin askerlik hizmetinin sebep ve tesiri ile ilgili olup olmadığı kesin olarak ortaya konulamamıştır"

AYM kararında, davacının istinafa sunduğu emsal yargı kararlarının tartışılmadığına dikkat çekti.

