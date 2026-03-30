Dijital Vergi Dairesi'nde Mükellefler geçen yıl 20,9 milyona yakın işlem yaptı

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) Dijital Vergi Dairesi uygulamasında geçen yıl 20 milyon 893 bin 704 işlem yapılırken, e-fatura uygulamasından yararlanan mükellef sayısı da 1 milyon 937 bin 308 oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mart 2026 11:16, Son Güncelleme : 30 Mart 2026 11:16
GİB verilerinden yapılan derlemeye göre, mükellefler, Başkanlığın e-beyanname, Dijital Vergi Dairesi, e-defter, e-fatura, Defter Beyan Sistemi ve e-tebligat gibi elektronik hizmetlerine yoğun ilgi gösteriyor.

Vergi mükellefleri, Dijital Vergi Dairesi üzerinden Hazır Beyan Sistemi, Defter Beyan Sistemi, e-beyanname gibi 219 hizmete tek çatı altında ulaşabiliyor.

Buna göre, e-fatura uygulamasından yararlanan mükellef sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 23,7 artışla 1 milyon 565 bin 603'ten 1 milyon 937 bin 308'e yükseldi.

Söz konusu dönemde e-arşiv uygulamasından yararlanan mükellef sayısı da yüzde 25 artarak 1 milyon 937 bin 308 oldu. 2024 yılında 1 milyon 549 bin 138 mükellef e-arşiv uygulamasından yararlanmıştı.

Büyük defterlerin elektronik ortamda tutulduğu e-defter uygulamasına geçen mükellef sayısı da arttı. e-Defter uygulamasını 2024'te 781 bin 584 mükellef kullanırken bu sayı 2025'te 2 milyon 192 bin 798'e yükseldi.

e-İrsaliye uygulamasından yararlanan mükellef sayısı da geçen yıl 632 bin 288'i buldu. Bu uygulamadan 2024'te 402 bin 985 mükellefin yararlandığı belirlenmişti.

Dijital Vergi Dairesi'nde 2024'te 12 milyon 189 bin 318 işlem yapılırken, 2025'te bu sayı yüzde 71,4 artışla 20 milyon 893 bin 704'e ulaştı.

e-Tebligat sayısı da bir önceki yıla göre yüzde 11,2 artarak geçen yıl 40 milyon 388 bin 219'a çıktı.

İnteraktif Vergi Dairesi'nin kapatılması öngörülüyor

Öte yandan, vergisel hizmet sunum portallarında farklı alanlarda yürütülen işlemlerin Dijital Vergi Dairesi çatısı altında toplanması nedeniyle 2025 yılında İnteraktif Vergi Dairesi'nde yer alan 58 hizmet Dijital Vergi Dairesi'ne taşındı. İnteraktif Vergi Dairesi'nin, diğer hizmetlerin de bu yıl Dijital Vergi Dairesi'ne taşınmasıyla kapatılması öngörülüyor.

