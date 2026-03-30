İlber Ortaylı'nın sosyal medya hesapları kapanacak mı?

İlber Ortaylı'nın düşünce dünyasını ve bıraktığı mirası yaşatmak amacıyla sosyal medya hesaplarının aktif kalmaya devam edileceği açıklandı.

Yapılan açıklamada, Ortaylı'nın yalnızca eserleriyle değil, fikirleri, sohbetleri ve yetiştirdiği öğrencilerle de önemli bir iz bıraktığı vurgulandı. Onun sesi ve birikiminin, kitapları ve programlarının yanı sıra hafızalarda yaşamayı sürdüreceği ifade edildi.

Bu mirası gelecek nesillere aktarabilmek adına sosyal medya hesaplarının bir paylaşım alanı olarak kullanılmaya devam edeceği belirtilirken, bu platformların Ortaylı'nın fikirlerinin ve hatıralarının yaşatılacağı bir buluşma noktası olacağı kaydedildi.

Açıklamada, usta tarihçinin bıraktığı değerli birikimin korunması ve geniş kitlelere ulaştırılmasının amaçlandığı ifade edildi.