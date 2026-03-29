Şanlıurfa'da feci kaza: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 8 yaralı

Kaza, Siverek-Karacadağ kara yolu Karacadağ Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali D. (27) idaresindeki 34 PE 5009 plakalı otomobil, Karacadağ Mahallesi istikametinden Siverek yönüne seyir halindeyken karşı yönden gelen Hasan A. (60) yönetimindeki 63 ADG 348 plakalı otomobille kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler Ali D. ve Hasan A. ile araçlarda bulunan Maaruf D. (61), Baran İ. (17), Meryem İ. (52), Abdullah İ. (13), Azize A. (60) ve Gazal A. (22) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.