Sınavı geçemeyen sürücü adayı komisyon üyesine saldırdı

Olay, öğle saatlerinde Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, ehliyet almak için direksiyon sınavına giren bir kişi, yeterli puan alamadığı için sınavı geçemedi. Bunun üzerine sürücü adayı ve babası ile komisyon üyeleri arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

'SİZİN ALLAHINIZ YOK MU' DİYEREK KOMİSYON ÜYESİNE SALDIRDI

Çevredeki kişiler tarafından cep telefonu ile kaydedilen olayda taraflardan sürücü adayı ve babasının komisyon üyesine 'Sizin Allahınız yok mu' diye saldırdığı anlar yer aldı. Aldığı darbelerin ardından yere yığılan komisyon üyesi, kendisini darbeden baba ve oğuldan şikayetçi oldu. Yaşananlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden direksiyon sınavında yaşanan saldırı ile ilgili açıklama

Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, direksiyon sınavını geçemeyen sürücü ve babasının görevli komisyon üyesine saldırmasıyla ilgili yasal işlemlerin başlatıldığını ve sürecin titizlikle takipçisi olunacağını belirtti.

Silivri Cumhuriyet Parkı'nda ehliyet almak için direksiyon sınavına giren bir genç, yeterli puanı alamayınca babasıyla birlikte komisyon üyelerine tepki göstermişti. Tartışmanın büyümesi üzerine gencin babası, komisyon üyesine yumrukla saldırmıştı. Komisyon üyesi aldığı yumruk darbeleriyle hafif yaralanırken, saldırıyı gerçekleştiren baba-oğuldan şikayetçi olmuştu.

Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "29.03.2026 Pazar günü gerçekleştirilen Motorlu Taşıt Sürücü Kursu (MTSK) sınavında görevli komisyon üyelerimize, sınavda başarısız olan bir aday ve yakını tarafından fiziki saldırı gerçekleştirilmiştir. Kamu görevi ifa eden eğitim personelimize yönelik bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Olayın hemen akabinde müdürlüğümüzce gerekli tüm tedbirler alınmış; süreç adli ve idari boyutlarıyla ivedilikle başlatılmıştır. Sorumlular hakkında şikayet dahil olmak üzere gerekli tüm yasal işlemler tesis edilmiş olup, sürecin sonuna kadar titizlikle takipçisi olunacaktır. Eğitim hizmetinin güvenli, sağlıklı ve saygın bir ortamda yürütülmesi temel önceliğimizdir. Kamu görevlilerimize yönelik hiçbir tehdit ve saldırı kabul edilemez. Bu tür fiiller, ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli yaptırımlarla karşılık bulacaktır. Görevlerini büyük bir özveri ve sorumluluk bilinciyle yerine getiren tüm eğitim çalışanlarımızın yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyor; saldırıya maruz kalan meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.