Gözler mart enflasyonunda: İşte 32 ekonomistin enflasyon beklentisi
Türkiye İstatistik Kurumu'nun cuma günü açıklayacağı mart ayı enflasyon verileri öncesinde ekonomistlerin beklentileri belli oldu. AA Finans'ın 32 ekonomistle gerçekleştirdiği ankete göre, martta Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık yüzde 2,40 artması bekleniyor. Bu tahminin gerçekleşmesi durumunda, şubatta yüzde 31,53 olan yıllık enflasyonun sınırlı bir düşüşle yüzde 31,46'ya gerileyeceği öngörülüyor.
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Nisan Cuma günü açıklanacak mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 32 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete katılan ekonomistlerin martta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,40 oldu. Ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,04 ile yüzde 3 aralığında yer aldı.
Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması mart ayı itibarıyla yüzde 25,91 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, şubat ayında yüzde 2,96 artış göstermişti.
2026 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:
|Tarih
|Ekonomistlerin yıl sonu beklentisi (Yüzde)
|Aylık Beklenti (Yüzde)
|Gerçekleşme (Yüzde)
|Ocak
|23,73
|4,21
|4,84
|Şubat
|24,16
|2,87
|2,96
|Mart
|25,91
|2,40
|