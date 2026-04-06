MHP İstanbul il teşkilatında bayrak değişimi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İstanbul il başkanlığı görevine Volkan Yılmaz'ın atandığını duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Nisan 2026 15:03, Son Güncelleme : 06 Nisan 2026 15:04
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.