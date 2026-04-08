Lübnan'da 1 günlük ulusal yas ilan edildi

Lübnan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, "Başbakan Nevvaf Selam İsrail saldırılarının hedefi olan, yaralanan ve hayatını kaybeden yüzlerce masum ve silahsız sivil için 9 Nisan 2026 Perşembe gününü ulusal yas ilan etti." ifadesi kullanıldı.

Hükümet binalarının, kamu kurumlarının ve belediyelerin kapalı olacağı belirtilen açıklamada, bayrakların da yarıya indirileceği ve televizyonlardaki yayın akışının yasa göre uyarlanacağı kaydedildi.

Başbakan Selam'ın başta saldırılarda hayatını kaybedenlerin aileleri olmak üzere Lübnan halkına en derin taziyelerini sunduğu açıklamada, yaralılara için acil şifalar dileğinde bulunuldu.

İsrail saldırılarının durdurulması için Lübnan'ın tüm siyasi ve diplomatik çabalarını seferber ederek Arap ülkeleri ve uluslararası çevrelerle temaslarını sürdürdüğüne dikkati çekildi.

İsrail ordusu, öğle saatlerinde Beyrut ile Lübnan'ın doğu ve güney kesimlerine uyarı yapmadan eş zamanlı yaklaşık 100 hava saldırısı düzenlemişti. Akşam saatlerinde ise İsrail savaş uçakları Beyrut'un "Tel Hayyat" bölgesinde bir binayı bombalamıştı.

Bugünkü saldırılar, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği en şiddetli saldırılar olarak kayda geçti.

İsrail'in bugün Lübnan'a düzenlediği eş zamanlı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 92'si başkent Beyrut'tan olmak üzere 254'e yükseldiği bildirilmişti.