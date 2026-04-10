Engelli oğlu için hazırladığı aparatla gönülleri fethetti

Oğlu Muhammed pencereden dışarıyı izleyebilsin diye kendi imkanlarıyla düzenek kuran Ramazan Sert'in görüntüleri sosyal medyada viral oldu. Yardım tekliflerini "İhtiyacım yok" diyerek geri çeviren baba, "Yorum yapanların hepsinden Allah razı olsun, çok güzel bir şey, insanı çok duygulandırıyor" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Nisan 2026 13:10, Son Güncelleme : 10 Nisan 2026 13:11
Konya'da hazırladığı aparatla engelli oğlunu pencereden dışarıya baktırdığı görüntünün sosyal medyada paylaşılmasıyla herkesin kendisinden haberdar olduğu baba, gösterilen ilgiden dolayı duygu dolu günler yaşıyor.

Ramazan ile Hacer Sert çifti, dünyaya gelen ikinci çocukları Muhammed'in başını tutamadığını fark etti. Hastaneye götürülen çocuğun yapılan muayene ve tetkikler sonrası zihinsel ve bedensel engelli olduğu anlaşıldı.

Çift, 29 yaşında olan Muhammed'in bugüne kadar rahatı ve mutluluğu için ellerinden geleni yaptı.

Baba Ramazan Sert'in hazırladığı aparatla oğlunu pencereden dışarıya baktırdığı görüntü, sosyal medyada çok sayıda hesaptan paylaşıldı, beğeni topladı.

"Beni örnek baba olarak görmüşler, çok güzel bir duygu"

Yapılan yorumlar, ziyaretler ve telefon görüşmeleriyle duygu dolu günler yaşayan 54 yaşındaki Sert, AA muhabirine, engeli dolayısıyla gün boyu evde yatan oğlu için farklı düzenekler hazırladığını söyledi.

Oğlu Muhammed'in yüzünü güldürmek için eşiyle el ele verdiklerini anlatan Sert, "Muhammed'in pencereden bakabilmesini sağlayan aparatla çekilen görüntünün paylaşılmasından sonra çok güzel geri dönüşler aldık. Muhammed'i gezdirmek ve dışarıyı görmesi için yaptım. Yeni paylaştım. Normal şekilde paylaşmıştım ama çok farklı yerlere ulaştı, dualar, yorumlar aldık. Beni örnek baba olarak görmüşler, çok güzel bir duygu." diye konuştu.

Oğlu için aracın arkasına da ayrı aparat yaptı

Sert, yapılan yardım tekliflerini kabul etmediklerini, arayıp soran herkese teşekkür ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Her şey para, menfaat değil. Çok teklifler, güzel yorumlar geliyor, bir şeyler vermek istiyorlar. Benim ihtiyacım yok, ben kendi yağında kavrulan bir insanım. Allah hepsinden razı olsun. Benim ismimi kullanarak bir şey yapmak isteyen olursa onlara da itibar etmesinler. Arabanın içine de yatak yaptım, bagajdan katıyorum, bagajdan çıkarıyorum. Yattığı zaman en azından istediği yere kadar gidebiliyorum. Neşeleniyor, güzel bir duygu. Arabanın arkasında ayrı bir aparatım var. O kısmı nasıl yaparım diye düşündüm, bir şekilde çözdüm. Altına masa koydum, dengeledim. Üzerine de beş parmak kalınlığında sünger koydum, oraya göre bir yatak oldu."

"Muhammed'e göre bir hayatımız var"

Oğullarının kendilerine Allah'ın bir emaneti olduğunu vurgulayan Sert, şunları dile getirdi:

"Muhammed'e göre bir hayatımız var, her istediğimiz yere gidemeyiz, istediğimiz şeyi yapamayız, ona göre davranıyoruz. Bünyesi zayıf olduğu için hava serin olursa hasta oluyor, sıcak olursa hasta oluyor, güzel bir hava olması lazım. Şikayetçi değilim, bundan daha kötüleri de vardır. Allah'ın bir hediyesi, başka bir şey diyemiyorum. Nasıl isyan edeyim, şükür elhamdülillah. Yorum yapanların hepsinden Allah razı olsun, çok güzel bir şey, insanı çok duygulandırıyor. Anlatılmıyor, çok farklı bir olay. Beni örnek bir baba olarak görmüşler. Anlatılmıyor, o hissi yaşamanız lazım."

Ramazan Sert'in üst komşusu 71 yaşındaki Ahmet Ünal da komşusunun örnek bir baba olduğuna dikkati çekerek, "Komşum Muhammed'e çok iyi bakıyor, biz de komşumuzla iftihar ediyoruz. Muhammed'i bu şekilde görünce duygulanıyorum." dedi.

