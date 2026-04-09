Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlü isimler serbest
Hastanelerde QR Kod dönemi: Sorunlar 8 dakikada çözülüyor!
Vali Gül şartları açıkladı: Kantin kartı desteği kimlere verilecek?
YÖK Başkanı Özvar: İstihdam oranı düşük bölümler kapatılacak
İki kamu bankasında üst yönetim kadrosu şekillendi!
Eşel Mobil olmasaydı motorin ve benzin kaç TL olurdu?
THY'de yönetim kurulu başkanı ve genel müdür değişti
Sözleşmeli öğretmenler de uzmanlık tazminatı alabilecek
Fatih'e 'Londra Modeli' önerisi: Tarihi Yarımada'ya girişler ücretli olsun!
TCMB açıkladı: Rezervlerde savaş sonrası ilk yükseliş!
Yönetmelik değişti: Aile Hekimliği personel istihdam şartları iyileştirildi!
Üç ili birbirine bağlayan yol 'ölüm yolu' oldu: 4 ayda 18 can kaybı!
İçişleri'nden 18 il için uyarı: Doğu'da kar, Güney'de sağanak bekleniyor!
LGS sınavı başvuruları yarın sona eriyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan ara seçim açıklaması
Trafikte kavganın bedeli ağır oldu: 900 bin ceza
'Türkiye, NATO'nun en stratejik paydaşlarından biridir'
MSB'den Mavi Vatan'da yerli güç vurgusu
Kadınların doğum izninde yeni dönem
Motorinde tarihin en büyük indirimi yarın!
Bekçi alımında ikamet şartı değişmedi
Karar Resmi Gazetede... O plakalar ücretsiz yenilenecek
Sosyal medyada 15 yaş sınırı: İlk 6 madde Meclis'ten geçti
Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında...Meteoroloji 42 ili uyardı
Bakanlıktan üç ildeki zincir marketlere 'fahiş fiyat' incelemesi
Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tır çarpıştı: 7 ölü
Bakanlıktan düzenleme hazırlığı: Televizyonlar da yenilenip satılacak!
Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri içeren teklif Genel Kurulda
İstanbul'daki hain saldırı sonrası 34 ilde operasyon: 198 gözaltı
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi, okullar tatil edildi

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Hatay Valiliği, sağanak nedeniyle Antakya ilçesinde okullarda 1 günlüğüne eğitime ara verildiğini duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Nisan 2026 23:40, Son Güncelleme : 09 Nisan 2026 23:44
Yazdır
İlçede gece saatlerinde başlayan sağanak, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar yollarda mahsur kaldı.

Sağanak nedeniyle 9 mahallede araçlarında mahsur kalan 9'u çocuk 32 kişi kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesi 170 personelle, Antakya'da 110 bölgede, Reyhanlı ve Arsuz ilçelerinde de yağıştan etkilenen noktalarda tahliye ve temizlik çalışması yaptı.

Hatay Valiliği, sağanak nedeniyle Antakya ilçesinde okullarda 1 günlüğüne eğitime ara verildiğini duyurdu.

Valilik açıklamasında, "İlimizde meydana gelen yoğun yağış sebebiyle yarın Antakya ilçemizde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi yer aldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber