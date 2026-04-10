Vasi Altındaki Memur Kendi Başına Emeklilik Talebinde Bulunabilir mi?

Bakan Şimşek: Türkiye'nin dayanıklı olduğuna inanıyoruz
Bakan Şimşek: Türkiye'nin dayanıklı olduğuna inanıyoruz
Marketlerde hayalet künye dönemi! Fahiş fiyatı bu yöntemle gizliyorlar
Marketlerde hayalet künye dönemi! Fahiş fiyatı bu yöntemle gizliyorlar
Ticaret Bakanlığı fahiş fiyatla mücadelede neden sistem kurmuyor
Ticaret Bakanlığı fahiş fiyatla mücadelede neden sistem kurmuyor
Polis trafik görevi sırasında hakime kimlik sorabilir mi?
Polis trafik görevi sırasında hakime kimlik sorabilir mi?
5 liradan alıp 6 kat fazlasına satıyorlar
5 liradan alıp 6 kat fazlasına satıyorlar
İstanbul'da kokain talebi yüzde 82 azaldı
İstanbul'da kokain talebi yüzde 82 azaldı
Gayrimenkul alım satımında yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor
Gayrimenkul alım satımında yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor
Mersin Yenişehir Belediyesi'ne operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Mersin Yenişehir Belediyesi'ne operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Motorine gelen dev indirimden sonra yarın zam bekleniyor
Motorine gelen dev indirimden sonra yarın zam bekleniyor
Edirne merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 9 tutuklama
Edirne merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 9 tutuklama
İstanbul Valisi açıkladı: Kantin kartı desteği kimlere verilecek?
İstanbul Valisi açıkladı: Kantin kartı desteği kimlere verilecek?
Altında makas kapanıyor: İşte fiyatlar...
Altında makas kapanıyor: İşte fiyatlar...
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlü isimler serbest
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlü isimler serbest
Hastanelerde QR Kod dönemi: Sorunlar 8 dakikada çözülüyor!
Hastanelerde QR Kod dönemi: Sorunlar 8 dakikada çözülüyor!
YÖK Başkanı Özvar: İstihdam oranı düşük bölümler kapatılacak
YÖK Başkanı Özvar: İstihdam oranı düşük bölümler kapatılacak
İki kamu bankasında üst yönetim kadrosu şekillendi!
İki kamu bankasında üst yönetim kadrosu şekillendi!
Eşel Mobil olmasaydı motorin ve benzin kaç TL olurdu?
Eşel Mobil olmasaydı motorin ve benzin kaç TL olurdu?
THY'de yönetim kurulu başkanı ve genel müdür değişti
THY'de yönetim kurulu başkanı ve genel müdür değişti
Sözleşmeli öğretmenler de uzmanlık tazminatı alabilecek
Sözleşmeli öğretmenler de uzmanlık tazminatı alabilecek
Fatih'e 'Londra Modeli' önerisi: Tarihi Yarımada'ya girişler ücretli olsun!
Fatih'e 'Londra Modeli' önerisi: Tarihi Yarımada'ya girişler ücretli olsun!
TCMB açıkladı: Rezervlerde savaş sonrası ilk yükseliş!
TCMB açıkladı: Rezervlerde savaş sonrası ilk yükseliş!
Yönetmelik değişti: Aile Hekimliği personel istihdam şartları iyileştirildi!
Yönetmelik değişti: Aile Hekimliği personel istihdam şartları iyileştirildi!
Üç ili birbirine bağlayan yol 'ölüm yolu' oldu: 4 ayda 18 can kaybı!
Üç ili birbirine bağlayan yol 'ölüm yolu' oldu: 4 ayda 18 can kaybı!
İçişleri'nden 18 il için uyarı: Doğu'da kar, Güney'de sağanak bekleniyor!
İçişleri'nden 18 il için uyarı: Doğu'da kar, Güney'de sağanak bekleniyor!
LGS sınavı başvuruları yarın sona eriyor
LGS sınavı başvuruları yarın sona eriyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan ara seçim açıklaması
Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan ara seçim açıklaması
Trafikte kavganın bedeli ağır oldu: 900 bin ceza
Trafikte kavganın bedeli ağır oldu: 900 bin ceza
'Türkiye, NATO'nun en stratejik paydaşlarından biridir'
'Türkiye, NATO'nun en stratejik paydaşlarından biridir'
MSB'den Mavi Vatan'da yerli güç vurgusu
Vasi Altındaki Memur Kendi Başına Emeklilik Talebinde Bulunabilir mi?

Emeklilik, normal şartlarda memurun kendi iradesiyle başlattığı bir süreçtir. Ancak memur hakkında bir vasi tayini kararı verilmişse, bu durumun hukuki sonuçları vasi atanma gerekçesine (akıl sağlığı, mahkumiyet vb.) göre değişiklik göstermektedir. Özellikle "ayırt etme gücü" (temyiz kudreti) bulunmayan memurların emeklilik işlemleri, idari ve hukuki açıdan farklı bir prosedüre tabidir.

Haber Giriş : 10 Nisan 2026 11:05, Son Güncelleme : 10 Nisan 2026 08:36
Ayırt etme gücü bulunmayan ve kendisine vasi tayin edilen bir devlet memuru; vasi onayı veya mahkeme kararı olmaksızın, sadece kendi dilekçesiyle emekli olabilir mi?

657 Sayılı Kanun'a Göre Akıl Hastalığı ve Memuriyetin Sona Ermesi

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun temel hükümleri, memuriyetin hem başlangıcını hem de sona ermesini belirli şartlara bağlamıştır:

Memuriyete Giriş Şartları (Madde 48): Kanun, memur olacak kişilerde "Kamu haklarından mahrum bulunmamak" ve "Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak" şartlarını arar.

Memuriyetin Sona Ermesi (Madde 98): Memurluğa alınma şartlarından herhangi birinin memuriyet sırasında kaybedilmesi, memuriyetin sona erme gerekçesidir.

Ayırt Etme Gücü Olmayan Memurlarda Emeklilik Dilekçesi Geçerliliği

Eğer bir memura "akıl sağlığı" gerekçesiyle vasi tayin edilmişse, bu durum kişinin hukuki işlem yapma ehliyetini etkiler. Bu noktada şu iki husus kritik önemdedir:

İrade Beyanının Geçersizliği: Temyiz kudreti (ayırt etme gücü) olmayan bir bireyin tek başına verdiği emeklilik dilekçesi hukuken geçersiz kabul edilir.

İlişik Kesme Zorunluluğu: Akıl hastalığı nedeniyle vasi tayin edilen memurun, 657/98-b maddesi uyarınca kurumunca memuriyetle ilişiğinin kesilmesi yasal bir zorunluluktur.

Vasi Altındaki Memurlar İçin Malulen Emeklilik ve Resen Emeklilik Süreci

Kısıtlılık hali bulunan memurlarda süreç genellikle "istekle emeklilik" değil, "malulen emeklilik" üzerinden yürür.

Resen İşlem: Kurum, memuriyet şartlarının kaybı nedeniyle süreci kendiliğinden (resen) işletir ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yazışarak malulen emeklilik işlemlerini başlatır.

Vasinin Rolü: Bu süreçte memurun şahsi dilekçesinden ziyade, vasinin başvurusu ve vesayet makamının (mahkemenin) onayı işlemlerin sıhhati için gereklidir.

Özetle: Ayırt etme gücü olmayan bir memurun kendi başına aldığı emeklilik kararı hukuki sonuç doğurmaz; kurumun sağlık raporlarını esas alarak süreci malulen emeklilik hükümlerine göre yönetmesi gerekir.

Benzer konulardaki diğer incelemelerimiz için aşağıdaki bağlantıları ziyaret edebilirsiniz:

Hükümlü Memurun Emeklilik Hakları

Malulen Emeklilikte Vasi Tayini Prosedürü

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber