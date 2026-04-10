Vasi Altındaki Memur Kendi Başına Emeklilik Talebinde Bulunabilir mi?

Ayırt etme gücü bulunmayan ve kendisine vasi tayin edilen bir devlet memuru; vasi onayı veya mahkeme kararı olmaksızın, sadece kendi dilekçesiyle emekli olabilir mi?

657 Sayılı Kanun'a Göre Akıl Hastalığı ve Memuriyetin Sona Ermesi

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun temel hükümleri, memuriyetin hem başlangıcını hem de sona ermesini belirli şartlara bağlamıştır:

Memuriyete Giriş Şartları (Madde 48): Kanun, memur olacak kişilerde "Kamu haklarından mahrum bulunmamak" ve "Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak" şartlarını arar.

Memuriyetin Sona Ermesi (Madde 98): Memurluğa alınma şartlarından herhangi birinin memuriyet sırasında kaybedilmesi, memuriyetin sona erme gerekçesidir.

Ayırt Etme Gücü Olmayan Memurlarda Emeklilik Dilekçesi Geçerliliği

Eğer bir memura "akıl sağlığı" gerekçesiyle vasi tayin edilmişse, bu durum kişinin hukuki işlem yapma ehliyetini etkiler. Bu noktada şu iki husus kritik önemdedir:

İrade Beyanının Geçersizliği: Temyiz kudreti (ayırt etme gücü) olmayan bir bireyin tek başına verdiği emeklilik dilekçesi hukuken geçersiz kabul edilir.

İlişik Kesme Zorunluluğu: Akıl hastalığı nedeniyle vasi tayin edilen memurun, 657/98-b maddesi uyarınca kurumunca memuriyetle ilişiğinin kesilmesi yasal bir zorunluluktur.

Vasi Altındaki Memurlar İçin Malulen Emeklilik ve Resen Emeklilik Süreci

Kısıtlılık hali bulunan memurlarda süreç genellikle "istekle emeklilik" değil, "malulen emeklilik" üzerinden yürür.

Resen İşlem: Kurum, memuriyet şartlarının kaybı nedeniyle süreci kendiliğinden (resen) işletir ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yazışarak malulen emeklilik işlemlerini başlatır.

Vasinin Rolü: Bu süreçte memurun şahsi dilekçesinden ziyade, vasinin başvurusu ve vesayet makamının (mahkemenin) onayı işlemlerin sıhhati için gereklidir.

Özetle: Ayırt etme gücü olmayan bir memurun kendi başına aldığı emeklilik kararı hukuki sonuç doğurmaz; kurumun sağlık raporlarını esas alarak süreci malulen emeklilik hükümlerine göre yönetmesi gerekir.

Benzer konulardaki diğer incelemelerimiz için aşağıdaki bağlantıları ziyaret edebilirsiniz:

