Karaman'da işçi servisi ile tır çarpıştı, 12 kişi yaralandı
Karaman'da fabrika işçilerini taşıyan midibüs ile tırın çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Nisan 2026 10:56, Son Güncelleme : 10 Nisan 2026 10:55
Organize Sanayi Bölgesi'ne işçi taşıyan M.Ç. idaresindeki midibüs, Karaman-Ereğli kara yolundaki kavşakta, H.A. yönetimindeki tırla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile servisteki 10 işçi, kentteki hastanelere kaldırıldı.