Altında makas kapanıyor: İşte fiyatlar...

Gram altın güne 6.830 TL seviyesinden başlarken, fiziki piyasada satış fiyatı 6.910 TL olarak kaydedildi.

1 kilogram altın bazında iki piyasa arasındaki fark 1.700 dolara kadar düşerek son haftaların en düşük seviyesine indi. Savaş döneminde ise bu fark 13 bin dolara kadar yükselmişti.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?" araştırmaları yapıyor.

İşte 10 Nisan 2026 Cuma gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu.

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.844,74 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.588,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 23.176,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 44.743,08 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 46.075,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 112.200,83 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.767,97 dolar