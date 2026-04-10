Gayrimenkul alım satımında yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor

Gayrimenkul sektöründe devrim niteliğinde bir adım atılıyor. İkinci el araç satışlarında başarıyla uygulanan 'Güvenli Ödeme Sistemi', Temmuz ayı itibarıyla taşınmaz alım-satımlarında da zorunlu hale getirilerek dolandırıcılık riskini sıfıra indirecek.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 10 Nisan 2026 09:00, Son Güncelleme : 10 Nisan 2026 08:59
Türkiye'de ev, arsa ve iş yeri alım-satım süreçlerinde yaşanan "parayı gönderdim tapuyu alabilecek miyim?" ya da "tapuyu devrettim param yatacak mı?" endişesi tarih oluyor. Ticaret Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadele ve tarafların güvenliğini sağlamak amacıyla yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Teknik altyapı çalışmalarında sona gelinen yeni düzenleme, hem alıcıyı hem de satıcıyı koruma altına alarak emlak piyasasına şeffaflık getirecek.

Gayrimenkul Satışında Yeni Dönem Ne Zaman Başlıyor?

Memurlar.net'in edindiği bilgiye göre, Ticaret Bakanlığı tarafından titizlikle yürütülen mevzuat çalışmalarında takvim netleşti. İlk etapta Mayıs ayı için planlanan ancak teknik entegrasyonun eksiksiz tamamlanması adına güncellenen yeni tarih 1 Temmuz 2026 olarak belirlendi. Bakanlığın bu süreyi ihtiyaca göre 3 ay daha uzatma yetkisi bulunsa da, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile yürütülen sistem geliştirmelerinin Temmuz ayına yetiştirilmesi hedefleniyor.

Tapuda Güvenli Ödeme Sistemi Nasıl Çalışacak?

Yeni sistemle birlikte nakit taşıma riski ve sahtecilik olaylarının önüne geçilmesi hedefleniyor. İşte adım adım yeni tapu süreci:

Anlaşma Sağlanacak: Alıcı ve satıcı satış bedeli üzerinde mutabık kalacak.

Para Havuzda Bloke Edilecek: Alıcı, kararlaştırılan tutarı doğrudan satıcıya göndermek yerine, sistemin kontrolündeki güvenli hesaba yatıracak.

Tapu Onayı Beklenecek: Yatırılan para, tapu dairesinde resmi imza atılana kadar sistemde kilitli kalacak.

Otomatik Transfer: Tapu devri sisteme düştüğü anda, bloke edilen tutar otomatik olarak satıcının hesabına geçecek.

İptal Güvencesi: Eğer herhangi bir sebeple satış işlemi gerçekleşmezse, para güvenli hesaptan doğrudan alıcıya iade edilecek.

Kayıt Dışı İşlemler ve Dolandırıcılık Tarih Oluyor

Yıllardır süregelen "elden ödeme" geleneği, beraberinde vergi kayıplarını ve hırsızlık risklerini getiriyordu. Özellikle yüksek meblağlı satışlarda nakit transferi, kötü niyetli kişilerin iştahını kabartıyordu. Yeni düzenleme ile tüm para trafiği bankacılık sistemi üzerinden izlenebilir hale geleceği için kayıt dışılığın da önüne geçilecek. Sistem kullanılırken küçük bir hizmet bedeli tahsil edilecek ve bu tutar uygulamanın başladığı gün resmi olarak duyurulacak.

Mevcut Uygulamalardan Farkı Ne Olacak?
Hali hazırda Takasbank aracılığıyla yürütülen "Taputakas" veya bankaların sunduğu benzer hizmetler bulunsa da, bunlar bugüne kadar isteğe bağlı olduğu için geniş kitlelere yayılmamıştı. 1 Temmuz'dan itibaren bu güvenli yöntemlerin bir seçenek değil, yasal bir zorunluluk haline gelecek olması sektörü tamamen disipline edecek. Böylece emlak ticaretinde "güven" unsuru, kişilerin inisiyatifinden çıkıp devlet güvencesi altına alınmış olacak.

