Sözleşmeli öğretmenler de uzmanlık tazminatı alabilecek

Eğitim-Bir-Sen, uzman öğretmenlik sertifikası bulunan sözleşmeli statüde çalışan öğretmenin, kendisine uzman öğretmenlik tazminatı ödenmesi için yaptığı başvurunun idarece "kadrolu" olmadığı gerekçesiyle reddedilmesi üzerine açılan davada mahkeme, öğretmen lehine karar verdi.

Ağrı İdare Mahkemesi, uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanlarına tanınan tazminat haklarından yararlanmak için mevzuatta ayrı bir kadro şartı aranmadığını ortaya koydu.

Mahkeme, öğretmenin uzman öğretmenlik sertifikasının düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren, ünvan için öngörülen eğitim-öğretim tazminatının ödenmesi gerektiğine hükmetti.

İl İdare Mahkemesi gerekçeli kararında;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. madde A ve B fıkralarında öğretmen kadro ve pozisyonunda görev yapanların öğretmen olarak tanımlandığını,

Öğretmenlik mesleğinin; öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olarak üç kariyer basamağına ayrıldığını

Öğretmen ünvanına tanınan haklardan atamanın yapıldığı tarihten itibaren faydalanılabildiğini

Mevzuatta, uzman öğretmen ve başöğretmen şeklinde ayrı kadroların bulunmadığını

21 .12.2024 tarihinde yürürlüğe giren Öğretmenlik ve Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Yönetmeliğinin, Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları başlıklı 10. maddesinde yer alan "Uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı verilenlere sertifikanın düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren ünvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatı ödenir" şeklindeki ifadeyi hatırlatarak, üyemizin, Uzman Öğretmenlik Sertifikası aldığı, 29/12/2024 tarihinden itibaren uzman öğretmenlik ünvanına tanınan haklardan yararlandırılması ve sertifikanın düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren söz konusu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatının kendisine verilmesi gerektiğine hükmetti.



