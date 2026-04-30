30 Nisan 2026 Trihli atama kararı yayımlandı

30 Nisan 2026 Trihli atama kararı Resmi Gazete^de Yayımlandı.
ATAMA KARARLARI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2026/122
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanlığına, 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanununun 10 uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlamak üzere Ankara Valisi Vasip ŞAHİN seçilmiştir.
29 Nisan 2026
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2026/123
Ekli listede yer alan kişiler hizalarında belirtilen görevlere, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.