OGM'den Çorum'daki kaçak yapılarla ilgili açıklama: Mahkeme kararı uygulanıyor!

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Çorum'un Merkez ilçesine bağlı Deniz köyündeki orman parsellerine ilişkin yürütülen işlemler hakkında bazı yayın organlarında yer alan paylaşımların kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğu kaydedildi.

İlgili mahkeme kararı doğrultusunda ormanlık alanda izinsiz ve kaçak yapılan binaların kullanılmasını engellemek amacıyla işlem yapıldığı belirtilen açıklamada, "Söz konusu ormanlık alanda işgal ve faydalanma suçlarına ilişkin adli süreç tamamlanmış, mahkemenin hükmü doğrultusunda suça konu yapıların müsaderesine karar verilmiştir. Mahkeme kararı 11 Temmuz 2024 tarihinde kesinleşmiş, kararın uygulanması ve yapıların tahliyesi ilgililere usulüne uygun şekilde tebliğ edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, mahkeme kararının yerine getirilmesi ve yapılan işgale son verilmesi maksadıyla ilgili kurumlar tarafından gerekli işlemlerin başlatıldığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Ancak ilgililerce alanın boşaltılmaması ve yapılan uyarılara rağmen yapıların terk edilmemesi nedeniyle, 8 Nisan'da bahse konu kaçak yapıları kontrol altına alma işlemi uygulanmıştır. Kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan algının aksine, alanda yürütülen işlem bir yıkım işlemi değil, mahkeme kararının uygulanmasına yönelik kontrol altına alma işlemidir. Kontrol altına alma işleminin tamamlanmasının ardından yıkım süreci ayrıca yürütülecektir. Ayrıca söz konusu olayda, hayvanların mahsur bırakıldığı veya çıkışlarının engellendiği yönünde gerçek dışı bir algı oluşturulmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır. Oysa kontrol altına alma işlemi yapılan ahır ve benzeri geçici yapıların birden fazla çıkışı bulunmakta olup, uygulama hayvanların çıkışını veya beslenmelerini engellemeyecek şekilde gerçekleştirilmiştir. Orman alanlarının işgaline ve amacı dışında kullanımına hiçbir şekilde müsamaha gösterilmemekte, tüm işlemler mevzuat ve yargı kararları çerçevesinde titizlikle yürütülmektedir."