OGM'den Çorum'daki kaçak yapılarla ilgili açıklama: Mahkeme kararı uygulanıyor!

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlü isimler serbest
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlü isimler serbest
Hastanelerde QR Kod dönemi: Sorunlar 8 dakikada çözülüyor!
Hastanelerde QR Kod dönemi: Sorunlar 8 dakikada çözülüyor!
Vali Gül şartları açıkladı: Kantin kartı desteği kimlere verilecek?
Vali Gül şartları açıkladı: Kantin kartı desteği kimlere verilecek?
YÖK Başkanı Özvar: İstihdam oranı düşük bölümler kapatılacak
YÖK Başkanı Özvar: İstihdam oranı düşük bölümler kapatılacak
İki kamu bankasında üst yönetim kadrosu şekillendi!
İki kamu bankasında üst yönetim kadrosu şekillendi!
Eşel Mobil olmasaydı motorin ve benzin kaç TL olurdu?
Eşel Mobil olmasaydı motorin ve benzin kaç TL olurdu?
THY'de yönetim kurulu başkanı ve genel müdür değişti
THY'de yönetim kurulu başkanı ve genel müdür değişti
Sözleşmeli öğretmenler de uzmanlık tazminatı alabilecek
Sözleşmeli öğretmenler de uzmanlık tazminatı alabilecek
Fatih'e 'Londra Modeli' önerisi: Tarihi Yarımada'ya girişler ücretli olsun!
Fatih'e 'Londra Modeli' önerisi: Tarihi Yarımada'ya girişler ücretli olsun!
TCMB açıkladı: Rezervlerde savaş sonrası ilk yükseliş!
TCMB açıkladı: Rezervlerde savaş sonrası ilk yükseliş!
Yönetmelik değişti: Aile Hekimliği personel istihdam şartları iyileştirildi!
Yönetmelik değişti: Aile Hekimliği personel istihdam şartları iyileştirildi!
Üç ili birbirine bağlayan yol 'ölüm yolu' oldu: 4 ayda 18 can kaybı!
Üç ili birbirine bağlayan yol 'ölüm yolu' oldu: 4 ayda 18 can kaybı!
İçişleri'nden 18 il için uyarı: Doğu'da kar, Güney'de sağanak bekleniyor!
İçişleri'nden 18 il için uyarı: Doğu'da kar, Güney'de sağanak bekleniyor!
LGS sınavı başvuruları yarın sona eriyor
LGS sınavı başvuruları yarın sona eriyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan ara seçim açıklaması
Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan ara seçim açıklaması
Trafikte kavganın bedeli ağır oldu: 900 bin ceza
Trafikte kavganın bedeli ağır oldu: 900 bin ceza
'Türkiye, NATO'nun en stratejik paydaşlarından biridir'
'Türkiye, NATO'nun en stratejik paydaşlarından biridir'
MSB'den Mavi Vatan'da yerli güç vurgusu
MSB'den Mavi Vatan'da yerli güç vurgusu
Kadınların doğum izninde yeni dönem
Kadınların doğum izninde yeni dönem
Motorinde tarihin en büyük indirimi yarın!
Motorinde tarihin en büyük indirimi yarın!
Bekçi alımında ikamet şartı değişmedi
Bekçi alımında ikamet şartı değişmedi
Karar Resmi Gazetede... O plakalar ücretsiz yenilenecek
Karar Resmi Gazetede... O plakalar ücretsiz yenilenecek
Sosyal medyada 15 yaş sınırı: İlk 6 madde Meclis'ten geçti
Sosyal medyada 15 yaş sınırı: İlk 6 madde Meclis'ten geçti
Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında...Meteoroloji 42 ili uyardı
Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında...Meteoroloji 42 ili uyardı
Bakanlıktan üç ildeki zincir marketlere 'fahiş fiyat' incelemesi
Bakanlıktan üç ildeki zincir marketlere 'fahiş fiyat' incelemesi
Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tır çarpıştı: 7 ölü
Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tır çarpıştı: 7 ölü
Bakanlıktan düzenleme hazırlığı: Televizyonlar da yenilenip satılacak!
Bakanlıktan düzenleme hazırlığı: Televizyonlar da yenilenip satılacak!
Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri içeren teklif Genel Kurulda
Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri içeren teklif Genel Kurulda
İstanbul'daki hain saldırı sonrası 34 ilde operasyon: 198 gözaltı
İstanbul'daki hain saldırı sonrası 34 ilde operasyon: 198 gözaltı
OGM'den Çorum'daki kaçak yapılarla ilgili açıklama: Mahkeme kararı uygulanıyor!

Orman Genel Müdürlüğünce (OGM), Çorum'un Merkez ilçesine bağlı Deniz köyündeki kaçak yapılara ilişkin, "Kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan algının aksine, alanda yürütülen işlem bir yıkım işlemi değil, mahkeme kararının uygulanmasına yönelik kontrol altına alma işlemidir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Nisan 2026 23:10, Son Güncelleme : 09 Nisan 2026 23:12
OGM'den Çorum'daki kaçak yapılarla ilgili açıklama: Mahkeme kararı uygulanıyor!

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Çorum'un Merkez ilçesine bağlı Deniz köyündeki orman parsellerine ilişkin yürütülen işlemler hakkında bazı yayın organlarında yer alan paylaşımların kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğu kaydedildi.

İlgili mahkeme kararı doğrultusunda ormanlık alanda izinsiz ve kaçak yapılan binaların kullanılmasını engellemek amacıyla işlem yapıldığı belirtilen açıklamada, "Söz konusu ormanlık alanda işgal ve faydalanma suçlarına ilişkin adli süreç tamamlanmış, mahkemenin hükmü doğrultusunda suça konu yapıların müsaderesine karar verilmiştir. Mahkeme kararı 11 Temmuz 2024 tarihinde kesinleşmiş, kararın uygulanması ve yapıların tahliyesi ilgililere usulüne uygun şekilde tebliğ edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, mahkeme kararının yerine getirilmesi ve yapılan işgale son verilmesi maksadıyla ilgili kurumlar tarafından gerekli işlemlerin başlatıldığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Ancak ilgililerce alanın boşaltılmaması ve yapılan uyarılara rağmen yapıların terk edilmemesi nedeniyle, 8 Nisan'da bahse konu kaçak yapıları kontrol altına alma işlemi uygulanmıştır. Kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan algının aksine, alanda yürütülen işlem bir yıkım işlemi değil, mahkeme kararının uygulanmasına yönelik kontrol altına alma işlemidir. Kontrol altına alma işleminin tamamlanmasının ardından yıkım süreci ayrıca yürütülecektir. Ayrıca söz konusu olayda, hayvanların mahsur bırakıldığı veya çıkışlarının engellendiği yönünde gerçek dışı bir algı oluşturulmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır. Oysa kontrol altına alma işlemi yapılan ahır ve benzeri geçici yapıların birden fazla çıkışı bulunmakta olup, uygulama hayvanların çıkışını veya beslenmelerini engellemeyecek şekilde gerçekleştirilmiştir. Orman alanlarının işgaline ve amacı dışında kullanımına hiçbir şekilde müsamaha gösterilmemekte, tüm işlemler mevzuat ve yargı kararları çerçevesinde titizlikle yürütülmektedir."

