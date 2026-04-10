Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

KDK'dan "Tasarruf Tedbirleri Memuriyet Hakkına Engel Değil" Kararı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), kurumlar arası nakil sırasında derecesi düşürülen bir memurun, boş kadro bulunması halinde eski derecesine tekrar atanması gerektiğine yönelik emsal niteliğinde bir tavsiye kararı verdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Nisan 2026 11:00, Son Güncelleme : 10 Nisan 2026 11:26
Yazdır
KDK'dan

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde polis memuru olarak görev yaparken 3. dereceye kadar yükselen bir personel, 2015 yılında belediyeye naklen geçiş yaptı. Geçiş yaptığı belediyede 3. derece kadro bulunmadığı gerekçesiyle, ilgilinin de rızası alınarak 5. derece kadroya ataması gerçekleştirildi.

Daha sonra Efeler Belediye Başkanlığına nakil olan personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 74. maddesi uyarınca hakkı olan 3. dereceye intibakının yapılmasını talep etti. Belediye yönetimi ise "tasarruf tedbirleri" kapsamında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ni gerekçe göstererek bu talebe olumsuz yanıt verdi.

"Tasarruf Tedbirleri Nakil Haklarını Engellemez"

Konuyu inceleyen Kamu Denetçiliği Kurumu, belediyenin ret gerekçesini yerinde bulmadı. KDK kararında, tasarruf tedbirlerine ilişkin genelgenin 657 sayılı Kanun'un 68/B maddesi kapsamındaki atamaları sınırladığı, ancak somut olaydaki talebin 74. madde kapsamındaki "kurumlar arası nakil" hükümlerine dayandığı belirtildi.

Kararda, kanun hükmünün açık olduğu vurgulanarak şu değerlendirmelere yer verildi:

657 sayılı Kanun'un 74. maddesi, aşağı dereceye atanan memurların, süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar atanabilmelerine imkan tanımaktadır.

Başvuranın ilk nakil işleminde kendi isteğiyle derecesinin düşürülmüş olması, eski derecesine tekrar atanma hakkını saklı tutar.

Belediyede 3. derece kadroda boş yer bulunması durumunda, ilgili kanun maddesinin emredici hükmü gereği atamanın yapılması hukuki bir zorunluluktur.

Belediyeye "Atamayı Yapın" Çağrısı

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca tarafından verilen kararda, başvurunun kabulü ile Efeler Belediye Başkanlığına tavsiyede bulunulmasına hükmedildi. KDK, belediyede 3. derece boş kadro olması durumunda ilgili personelin atamasının yapılmasını istedi.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber