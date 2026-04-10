Kısa numara hizmetinden en fazla MHRS için yararlanıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri Raporu"na göre, geçen yılın 4. çeyreğinde MHRS'nin ardından kısa numaraları en fazla aranan kurumlar sıhhi imdat, elektrik arıza, polis imdat, alo zabıta-büyükşehir ve belediye iletişim merkezleri ile su arıza oldu.

Türkiye'nin 3 büyük mobil hat firmasının verileri açısından değerlendirildiğinde de Türk Telekom (TT Mobil), Vodafone ve Turkcell abonelerinin en çok aradığı kısa numara 182 olarak kayıtlara geçti.

TT Mobil kaynaklı aramalarda MHRS'yi 186 elektrik arıza, 112 sıhhi imdat, 153 alo zabıta/büyükşehir/belediye, 185 su arıza numaraları izledi.

Vodafone abonelerinin en fazla aradığı diğer kısa numaralar ise hastane randevu, elektrik arıza, sıhhi imdat, alo zabıta/büyükşehir/belediye ve Çalışma Hayatı İletişim Merkezi şeklinde sıralandı.

Turkcell kullanıcıları ise MHRS'nin dışında en fazla sıhhi imdat, elektrik arıza, su arıza ve alo zabıta/büyükşehir/belediye kısa numaralarını tuşladı.

En fazla trafik gönderilen ve alınan ülke Almanya oldu

Öte yandan, aynı dönemde TT Mobil, Vodafone ve Turkcell abonelerince 5,2 milyar kısa mesaj (SMS), 23,3 milyon multimedya mesaj (MMS) gönderildi.

Geçen yılın dördüncü çeyreğinde sabit şebekelerden en fazla trafik gönderilen 5 ülke arasında Almanya ilk sırayı aldı. Almanya'yı en fazla trafik gönderilen ülkeler arasında İngiltere, Hollanda, ABD ve İran takip etti.

Bununla birlikte en fazla trafik alınan ülkelerde de yine ilk sırada Almanya yer aldı. Bu ülkeyi Fransa, Hollanda, Bulgaristan ve Avusturya izledi.

Söz konusu dönemde mobil şebekelerden toplamda en fazla trafik gönderilen ülke Almanya, en fazla trafik alınan ülke ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak kayıtlara geçti.