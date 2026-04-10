Geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı yüzde 38,5 azaldı

Bakan Şimşek: Türkiye'nin dayanıklı olduğuna inanıyoruz
Bakan Şimşek: Türkiye'nin dayanıklı olduğuna inanıyoruz
Marketlerde hayalet künye dönemi! Fahiş fiyatı bu yöntemle gizliyorlar
Marketlerde hayalet künye dönemi! Fahiş fiyatı bu yöntemle gizliyorlar
Ticaret Bakanlığı fahiş fiyatla mücadelede neden sistem kurmuyor
Ticaret Bakanlığı fahiş fiyatla mücadelede neden sistem kurmuyor
Polis trafik görevi sırasında hakime kimlik sorabilir mi?
Polis trafik görevi sırasında hakime kimlik sorabilir mi?
5 liradan alıp 6 kat fazlasına satıyorlar
5 liradan alıp 6 kat fazlasına satıyorlar
İstanbul'da kokain talebi yüzde 82 azaldı
İstanbul'da kokain talebi yüzde 82 azaldı
Gayrimenkul alım satımında yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor
Gayrimenkul alım satımında yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor
Mersin Yenişehir Belediyesi'ne operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Mersin Yenişehir Belediyesi'ne operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Motorine gelen dev indirimden sonra yarın zam bekleniyor
Motorine gelen dev indirimden sonra yarın zam bekleniyor
Edirne merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 9 tutuklama
Edirne merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 9 tutuklama
İstanbul Valisi açıkladı: Kantin kartı desteği kimlere verilecek?
İstanbul Valisi açıkladı: Kantin kartı desteği kimlere verilecek?
Altında makas kapanıyor: İşte fiyatlar...
Altında makas kapanıyor: İşte fiyatlar...
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlü isimler serbest
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlü isimler serbest
Hastanelerde QR Kod dönemi: Sorunlar 8 dakikada çözülüyor!
Hastanelerde QR Kod dönemi: Sorunlar 8 dakikada çözülüyor!
YÖK Başkanı Özvar: İstihdam oranı düşük bölümler kapatılacak
YÖK Başkanı Özvar: İstihdam oranı düşük bölümler kapatılacak
İki kamu bankasında üst yönetim kadrosu şekillendi!
İki kamu bankasında üst yönetim kadrosu şekillendi!
Eşel Mobil olmasaydı motorin ve benzin kaç TL olurdu?
Eşel Mobil olmasaydı motorin ve benzin kaç TL olurdu?
THY'de yönetim kurulu başkanı ve genel müdür değişti
THY'de yönetim kurulu başkanı ve genel müdür değişti
Sözleşmeli öğretmenler de uzmanlık tazminatı alabilecek
Sözleşmeli öğretmenler de uzmanlık tazminatı alabilecek
Fatih'e 'Londra Modeli' önerisi: Tarihi Yarımada'ya girişler ücretli olsun!
Fatih'e 'Londra Modeli' önerisi: Tarihi Yarımada'ya girişler ücretli olsun!
TCMB açıkladı: Rezervlerde savaş sonrası ilk yükseliş!
TCMB açıkladı: Rezervlerde savaş sonrası ilk yükseliş!
Yönetmelik değişti: Aile Hekimliği personel istihdam şartları iyileştirildi!
Yönetmelik değişti: Aile Hekimliği personel istihdam şartları iyileştirildi!
Üç ili birbirine bağlayan yol 'ölüm yolu' oldu: 4 ayda 18 can kaybı!
Üç ili birbirine bağlayan yol 'ölüm yolu' oldu: 4 ayda 18 can kaybı!
İçişleri'nden 18 il için uyarı: Doğu'da kar, Güney'de sağanak bekleniyor!
İçişleri'nden 18 il için uyarı: Doğu'da kar, Güney'de sağanak bekleniyor!
LGS sınavı başvuruları yarın sona eriyor
LGS sınavı başvuruları yarın sona eriyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan ara seçim açıklaması
Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan ara seçim açıklaması
Trafikte kavganın bedeli ağır oldu: 900 bin ceza
Trafikte kavganın bedeli ağır oldu: 900 bin ceza
'Türkiye, NATO'nun en stratejik paydaşlarından biridir'
'Türkiye, NATO'nun en stratejik paydaşlarından biridir'
MSB'den Mavi Vatan'da yerli güç vurgusu
MSB'den Mavi Vatan'da yerli güç vurgusu
Geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı yüzde 38,5 azaldı

Türkiye'de 2021 yılında 3 milyon 737 bin 369 olan geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı, yüzde 38,5 azalarak 2 milyon 296 bin 568'e geriledi.

Haber Giriş : 10 Nisan 2026 13:04, Son Güncelleme : 10 Nisan 2026 13:05
Türkiye'ye yönelik 2011 yılında başlayan göç hareketliliğinde, geçici koruma kapsamındaki kişilerin sayısı 2021 yılında 3 milyon 737 bin 369'a ulaşarak en yüksek seviyesini gördü.

Veriler incelendiğinde, 2021 yılından 2 Nisan 2026'ya kadar geçen süreçte geçici koruma altındaki Suriyeli sayısında 1 milyon 440 bin 801 azalma olduğu tespit edildi.

Söz konusu sayı 2022'de 3 milyon 535 bin 898'e, 2023'te 3 milyon 214 bin 780'e, 2024'te ise 2 milyon 901 bin 478'e geriledi. 2025 yılı sonunda 2 milyon 347 bin 756 olarak kayıtlara geçen nüfus, 2 Nisan 2026 tarihi itibarıyla 2 milyon 296 bin 568 oldu.

Böylece söz konusu sayıda, 2021 yılından 2 Nisan 2026'ya kıyasla yüzde 38,55'lik bir azalma kaydedildi.

"Üzerimize düşeni samimiyetle yapıyoruz"

Türkiye'nin yürüttüğü politikalar kapsamında sınır ötesinde sağlanan güvenli bölgeler, geri dönüşleri hızlandırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılındaki 77. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuya ilişkin yaptığı konuşmada, "Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine gönüllü, güvenli ve onurlu şekilde dönmelerini temin etmek için gerekli şartları oluşturmak konusunda üzerimize düşeni samimiyetle yapıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

"Hayatın normalleşmesine yönelik çalışmaları destekliyoruz"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de yaptığı açıklamada, Türkiye'nin geçici koruma altındaki Suriyelilere yönelik politikalarının insani değerler ve uluslararası hukuk çerçevesinde başarıyla uygulandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çizdiği vizyon doğrultusunda geri dönüş süreçlerinin hassasiyetle yönetildiğini vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve ortaya koyduğu güçlü irade doğrultusunda, Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarında huzur ve güven içinde yaşamalarına katkı sunacak adımları dikkatle ve kararlılıkla atıyoruz. Yürütülen ihya, yeniden imar ve hayatın normalleşmesine yönelik çalışmaları destekliyoruz. Bu durum gönüllü geri dönüş sürecinin daha sağlıklı bir zeminde ilerlemesine imkan sağlıyor. Emniyet ve jandarma birimlerimizin koordinasyonunda, kayıtların güncellenmesi ve sürecin düzen içinde yürütülmesine yönelik çalışmalarımız titizlikle sürdürülüyor. Esas gayemiz, bu sürecin gönüllü, güvenli, düzenli ve insan onurunu merkeze alan bir anlayışla tamamlanmasıdır."

Sınır ötesinde hayatın normale dönmesi için insani yardım faaliyetleri, briket ev inşası ve altyapı destekleri gibi projeler hayata geçirildi.

Bu çalışmaların neticesinde 2016'dan 2 Nisan 2026'ya kadar 1 milyon 390 bin 49 kişi ülkesine gönüllü, güvenli ve onurlu şekilde geri döndü.

8 Aralık 2024'te Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin ardından 9 Aralık 2024 ve 2 Nisan 2026 tarihleri arasında ülkesine gönüllü, güvenli ve onurlu şekilde dönen Suriyeli sayısı ise 650 bin 46 oldu.

Nüfusun büyük çoğunluğu yetişkinlerden oluşuyor

Türkiye'de geçici koruma kapsamındaki nüfusun 1 milyon 183 bin 799'unu erkekler, 1 milyon 112 bin 769'unu ise kadınlar oluşturdu. Yaş gruplarına bakıldığında, en büyük dilimin 1 milyon 169 bin 694 kişiyle 18-64 yaş aralığındaki yetişkinlerden oluştuğu belirlendi.

Geçici koruma altındaki Suriyelilerin illere göre dağılımına bakıldığında, en yoğun yaşanılan kentlerin başında 405 bin 16 ile İstanbul geldi. İstanbul'u sırasıyla Gaziantep ve Şanlıurfa izledi.

Kayıtlı kişi sayısının en az olduğu il ise 8 kişiyle Hakkari oldu. Hakkari'nin ardından sayının en düşük olduğu diğer iller Tunceli ve Bayburt olarak kayıtlara geçti.

