Ünlülere yönelik soruşturmada 169 şüphelide esrar ve kokaine rastlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez basın mensuplarıyla bilgilendirme toplantısında bir araya geldi. Dönmez 'Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında bugüne kadar 255 şüpheli hakkında işlem yapılmış, bunlardan 219'unun Adli Tıp işlemleri tamamlanmıştır. 169 şüphelide esrar ve kokain maddelerine rastlanmıştır" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Nisan 2026 11:44, Son Güncelleme : 10 Nisan 2026 11:45
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, basın mensuplarıyla yaptığı bilgilendirme toplantısında "Suç örgütlerinin isimlerinin iyi ya da kötü şekilde anılması ne yazık ki onların hoşuna giden bir durum. Çünkü hedef kitleleri çocuk yaştaki suç gruplarıdır. Bu kapsamda Bakanlık da suça sürüklenen çocuklara yönelik çeşitli düzenlemeler üzerinde çalışmakta, cezalarda artışa gidilmesi planlanmaktadır. Bu örgütlerin hangi suçları peyderpey işlediklerini detaylı şekilde inceliyoruz. Örgüt elebaşının İtalya'da yakalandığını biliyorsunuz. Ancak İtalya'dan Türkiye'ye iade süreci henüz tamamlanamadı. Elebaşının yakalanmasının ardından toplam 763 şüpheli hakkında kamu davası açılmıştır. Daltonlar suç örgütüne ilişkin olarak ise bugüne kadar 106'sı tutuklu olmak üzere 181 kişi hakkında kamu davası açılmış, toplamda 292 kişi hakkında işlem yapılmış olup 172 kişinin tutukluluğu devam etmektedir' dedi.

400 uyuşturucu satıcısı yakalandı

Dönmez, "Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında ise bugüne kadar 255 şüpheli hakkında işlem yapılmış, bunlardan 219'unun Adli Tıp işlemleri tamamlanmıştır. 169 şüphelide esrar ve kokain maddelerine rastlanmıştır. Öte yandan 'torbacı' olarak tabir ettiğimiz satıcılara yönelik son iki ayda 400 şüpheli yakalanmış, ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında ise 32 şüphelinin tutukluluğu sürmektedir" dedi.

