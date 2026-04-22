Derbide karaborsa bilet satışına 8 ilde operasyon: 15 gözaltı
Hız mı, kalite mi? Ankara İstinaf ceza dairelerinde çarpıcı tablo
Hız mı, kalite mi? Ankara İstinaf ceza dairelerinde çarpıcı tablo
Başsavcılık katilin annesinin neden tutuklandığını açıkladı
Başsavcılık katilin annesinin neden tutuklandığını açıkladı
Meteorolojiden 6 kente 'kuvvetli yağış' uyarısı
Meteorolojiden 6 kente 'kuvvetli yağış' uyarısı
Çocuklar için alınan tedbirler kağıt üzerinde kaldı
Çocuklar için alınan tedbirler kağıt üzerinde kaldı
Doğum izni TBMM'de görüşülüyor
Doğum izni TBMM'de görüşülüyor
Ataşehir Belediyesi soruşturmasında 19 tutuklama
Ataşehir Belediyesi soruşturmasında 19 tutuklama
Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti düzenlemesi
Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti düzenlemesi
'4 yılda 2 bin 322 hakime disiplin cezası verildi'
'4 yılda 2 bin 322 hakime disiplin cezası verildi'
Boşanma davalarında önemli değişiklikler yapılacak
Boşanma davalarında önemli değişiklikler yapılacak
ABD Başkanı Trump, İran'la geçici ateşkesi süresiz uzattı
ABD Başkanı Trump, İran'la geçici ateşkesi süresiz uzattı
Gözler Merkez Bankası'nda: Faiz kararı yarın açıklanacak
Gözler Merkez Bankası'nda: Faiz kararı yarın açıklanacak
Bakan Gürlek'ten 'Gülistan Doku' açıklaması: 'Ceset yoksa fail yok' algısı yanlış
Bakan Gürlek'ten 'Gülistan Doku' açıklaması: 'Ceset yoksa fail yok' algısı yanlış
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı
Eğitimde 52 milyonluk vurgun: Okul müdürü ve şebekesi tutuklandı
Eğitimde 52 milyonluk vurgun: Okul müdürü ve şebekesi tutuklandı
Yeşilay araştırdı: İnternet kullanım süresi siber zorbalığı etkiliyor mu?
Yeşilay araştırdı: İnternet kullanım süresi siber zorbalığı etkiliyor mu?
İçişleri'nden 'sarı' kodlu uyarı: Yarın o illerde sağanak var
İçişleri'nden 'sarı' kodlu uyarı: Yarın o illerde sağanak var
Ege'de harika krizi: Dışişleri'nden Yunanistan'ın tek taraflı hamlesine yanıt
Ege'de harika krizi: Dışişleri'nden Yunanistan'ın tek taraflı hamlesine yanıt
Eylem planı hazır: İşte 5 maddelik okul güvenliği paketi
Eylem planı hazır: İşte 5 maddelik okul güvenliği paketi
'AVM'lere girişler ücretli oluyor' iddiasına DMM'den açıklama
'AVM'lere girişler ücretli oluyor' iddiasına DMM'den açıklama
RK Başkanı açıkladı: Özel okullara fiyat soruşturması genişleyecek
RK Başkanı açıkladı: Özel okullara fiyat soruşturması genişleyecek
18 ilde 'siber' operasyon: 127 gözaltı, 56 tutuklama
18 ilde 'siber' operasyon: 127 gözaltı, 56 tutuklama
Sadece Gülistan'in değil tüm hastaların LOG kayıtları silinmiş
Sadece Gülistan'in değil tüm hastaların LOG kayıtları silinmiş
Okul katilinin annesi telefonu öğretmenin yüzüne kapatmış
Okul katilinin annesi telefonu öğretmenin yüzüne kapatmış
Kamu sitelerinde yapay zeka dönüşümü başladı
Kamu sitelerinde yapay zeka dönüşümü başladı
Bakan Göktaş: Kahramanmaraş'ta 6 aylık bir eylem planı oluşturduk
Bakan Göktaş: Kahramanmaraş'ta 6 aylık bir eylem planı oluşturduk
Bakan Gürlek: Daha önce takipsizlik kararı verilen tüm dosyalar tek tek inceleniyor
Bakan Gürlek: Daha önce takipsizlik kararı verilen tüm dosyalar tek tek inceleniyor
Sanal devriyede yeni dönem: Yapay zekanın rolü artacak
Sanal devriyede yeni dönem: Yapay zekanın rolü artacak
Derbide karaborsa bilet satışına 8 ilde operasyon: 15 gözaltı

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan futbol müsabakası için karaborsa bilet satışı yapıldığı iddiasıyla 15 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Nisan 2026 10:32, Son Güncelleme : 22 Nisan 2026 10:41
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2 Kasım 2025'te Tüpraş Stadyumu'nda oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe futbol müsabakasında karaborsa bilet satışı yapıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ile yürütülen soruşturma kapsamında, 31 Ekim 2025'te Fenerbahçe tribünlerine ait 1900 biletin satışa çıkarıldığı, bunların 632'sinin kısa sürede satıldığı, diğer biletlerin ise uzun bir süre sistemde satışının yapılamadığı belirlendi.

Bu biletleri satın almak isteyenlerin Passolig sistemine erişemediği, bu süreçte şüpheli şahısların da sistemi engelleyerek kalan biletleri toplu şekilde satın aldığı tespit edildi. Şüphelilerin, aldıkları bu biletlerin bir kısmını müsabaka öncesi stadyum çevresinde, bir kısmını internet üzerinden Telegram, WhatsApp ve X gibi sosyal medya platformlarında sattıkları anlaşıldı.

Biletlerin satın alındığı banka ve kredi kartı sahiplerine yönelik çalışma sonucunda da aynı internet bağlantısı ve aynı kart bilgileriyle toplu şekilde maç bileti satın alan şüpheliler tespit edildi.

Çok sayıda para transferi tespit edildi

Soruşturma kapsamında, banka hesap hareketlerinde çok sayıda "maç", "devir", "tribün", "bilet", "GS", "FB", "BJK", "kombine" açıklamalarıyla para transferleri bulunan şüphelilerin kendi aralarında da düzenli para akışının olduğu belirlendi.

Bir kısım şüphelilerin hesaplarında olağan dışı para giriş çıkışı tespit edilirken, zanlıların birbirleriyle maç öncesi görüşmeler yaptıkları anlaşıldı.

8 ilde eş zamanlı operasyon

Soruşturma kapsamında 15 şüpheli hakkında "bilişim sisteminin işleyişini engelleme" ve "değerinin üzerinde bilet satışı yapmak" suçlarından verilen gözaltı kararının ardından 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 15 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda yüklü miktarda para ve futbol takımlarına ait satışa hazır formalar ele geçirildi. Şüphelilere ait dijital materyallere de el konuldu.

İşlemleri için emniyete getirilen şüpheliler hakkında 1 yıl süreyle spor müsabakalarını seyirden men tedbiri uygulandı.

