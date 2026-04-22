Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel görevden uzaklaştırıldı
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans
Sponsorlu İçerik
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Tüketici 'elektrikli araçlara' mesafeli: İşte elektrikli araca geçişteki engeller

arabam.com'un 2 bin 344 kişiyle yaptığı anket, katılımcıların yüzde 33'ünün benzinli araçları ilk tercih olarak gördüğünü, elektrikli araç tercihlerinin ise yüzde 14 ile listenin sonunda kaldığını ortaya koydu. Elektrikli araçlara geçişte en büyük iki engel "batarya ömrü" ve "şarj altyapısı yetersizliği" olurken; bu araçları tercih edenlerin yüzde 40'ı ana motivasyonlarının "yakıt tasarrufu" olduğunu belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Nisan 2026 22:45, Son Güncelleme : 22 Nisan 2026 23:13
Yazdır
arabam.com yaptığı araştırmada, Türkiye'de benzinli araçlara olan talebin hala ilk sırada olduğunu, elektrikli araçlara geçişte ise tüketicilerin temkinli bir yaklaşım benimsendiğini tespit etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, arabam.com'un 2 bin 344 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmada, katılımcıların yüzde 33'ü benzinli, yüzde 21'i dizel, yüzde 17'si hibrit, yüzde 16'sı LPG'li ve yüzde 14'ü elektrikli araç tercih ettiğini belirtti.

Tüketicilere yöneltilen "Şu an araç alacak olsanız hangi yakıt tipini tercih edersiniz?" sorusuna verilen yanıtlarda, benzinli araçlar yüzde 33 ile ilk sırada yer alırken, dizel araçlar yüzde 21, hibrit araçlar yüzde 17, LPG'li araçlar yüzde 16 ve elektrikli araçlar yüzde 14 tercih edildi.

Elektrikli araç tercih etmeyen kullanıcılar, batarya ömrü ve şarj istasyonu altyapısının yetersizliğini başlıca iki endişe unsuru olarak öne çıkarırken, her iki gerekçe de yaklaşık yüzde 27 seviyesinde birbirine yakın oranlarda ölçüldü.

Katılımcıların diğer endişeleri arasında yüzde 19 ile fiyatların yüksek olması ve yüzde 18 ile ikinci el değer kaybı yer aldı.

Elektrikli araçlar Türkiye'de "yavaş yavaş" yaygınlaşacak

arabam.com'un araştırmasına göre, elektrikli araç tercih eden kullanıcıların yüzde 40'ı bu tercihin temel gerekçesi olarak yakıt tasarrufunu gösterirken, bu sonuç ekonomik faktörlerin elektrikli araçlara yönelimde belirleyici olduğunu ortaya koydu.

Katılımcıların yüzde 20'si düşük bakım maliyetini, yüzde 17'si teknolojik yenilikleri, yüzde 14'ü çevresel duyarlılığı ve yüzde 10'u vergi avantajlarını tercih nedeni olarak belirtti.

Tüm katılımcılara yöneltilen "Elektrikli araçların kullanımı Türkiye'de nasıl değişir?" sorusuna ise yüzde 55 oranında "yavaş yavaş yaygınlaşır" yanıtı verildi.

Öte yandan, katılımcıların yüzde 20'si elektrikli araçların hızla yaygınlaşacağını, yüzde 15'i durumun değişmeyeceğini, yüzde 10'luk bir kesim ise kullanımının azalacağını ifade etti.

Araştırma, Türkiye'de tüketicilerin elektrikli araçların yaygınlaşmasına temkinli yaklaştığını gösterirken, katılımcıların önemli bir bölümü elektrikli araçların hızlı bir dönüşümle değil, kademeli olarak yaygınlaşacağı görüşünü paylaştı.

"Elektrikli araçlara olan ilginin artması ise oldukça önemli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen arabam.com Üst Yöneticisi (CEO) Önder Oğuzhan, araştırma sonuçlarının tüketicilerin araç tercihlerinde yalnızca maliyeti değil, erişilebilirlik, alışkanlıklar ve ikinci el piyasasının genişliği gibi unsurları birlikte değerlendirdiğini ortaya koyduğunu belirtti.

Benzinli araçların liderliğini korumasının da bu çok boyutlu karar sürecinin bir sonucu olduğuna değinen Oğuzhan, şunları kaydetti:

"Elektrikli araçlara olan ilginin artması ise oldukça önemli ancak bu dönüşümün tüketici gözünde zamana yayılan, kademeli bir süreç olarak ilerleyeceği anlaşılıyor. Özellikle yakıt tasarrufu ve düşük bakım maliyetlerinin öne çıkması, ekonomik dinamiklerin belirleyici rolünü ortaya koyuyor. Önümüzdeki dönemde teşvikler ve şarj altyapısındaki gelişmelerin bu dönüşümü hızlandırmasını bekliyoruz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber