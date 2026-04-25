Fuat Oktay Ürdün'de TİKA'nın Yenilediği Engelli Merkezi Sınıflarının Açılışını Yaptı

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Ürdün'ün başkenti Amman'da TİKA tarafından yenilenen engelli çocuklara yönelik rehabilitasyon merkezi sınıflarının açılışını gerçekleştirdi. Oktay, Türkiye'nin engellilere yönelik tecrübesini Ürdün ile paylaşmaya devam edeceklerini vurguladı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Nisan 2026 18:00, Son Güncelleme : 26 Nisan 2026 19:07
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından Amman'da yenilenen Şimeysani Engelli Çocuk Rehabilitasyon Merkezi'ndeki 3 sınıfın açılışını yaptı.

Yaklaşık 80 engelli çocuğun tedavi gördüğü merkezi ziyaret eden Oktay, çocuklarla yakından ilgilenerek Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti. Çocuklarla sohbet eden Oktay, onların gelecekte doktor, mühendis ya da öğretmen olabileceklerini belirterek eğitimlerinin önemine dikkat çekti.

Açılışa farklı partilerden milletvekillerinin yanı sıra Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu ve TİKA Amman Koordinatörü Cavit Köseoğlu da katıldı.

Açılış sonrası değerlendirmelerde bulunan Oktay, TİKA'nın Ürdün'de bugüne kadar 110'dan fazla projeyi hayata geçirdiğini belirterek, "TİKA'mızın tüm dünyada olduğu gibi Ürdün'de de önemli hizmetleri bulunuyor. Bugün de beyin felci geçiren çocuklara yönelik bir eğitim ve rehabilitasyon merkezindeyiz" dedi.

Merkezde 5-16 yaş arası çocukların hem eğitim hem de rehabilitasyon hizmeti aldığını ifade eden Oktay, yapılan çalışmaların yalnızca sınıfların yenilenmesiyle sınırlı kalmayacağını, tüm binanın geliştirilmesine yönelik katkıların süreceğini söyledi.

Türkiye'nin engellilere yönelik politikalarına da değinen Oktay, engelliliğin sosyal hayata katılım ve eğitim açısından bir engel olmadığını vurgulayarak, "Engelli bireyler doktor, mühendis, sanatçı ya da iş insanı olabilir. Önemli olan fırsat eşitliğinin sağlanmasıdır" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Ürdün arasında iş birliğinin artarak devam etmesini istediklerini dile getiren Oktay, yalnızca fiziki destek değil, tecrübe paylaşımı ve engelli bireylerin topluma kazandırılması konusunda da ortak çalışmalar yürütüleceğini belirtti.

Ziyaretin sonunda merkezde eğitim gören çocuklara acil şifalar dileyen Oktay, bu gençlerin gelecekte Ürdün'ün gelişiminde söz sahibi bireyler olmasını temenni etti.

