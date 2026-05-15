OYAK üyesinin sesini duymalı

106 bine yakın Emekli Maaş Sistemi üyesi olan OYAK, 2025 yılı nemasını yüzde 37,1 olarak açıklamıştır. Bu nema, istatistiklere bakıldığında son 23 yılın en düşük ikinci nemasıdır. Açıklanan yüzde 37,1'lik nema her ne kadar OYAK gerçekleri ile örtüşse de, piyasa gerçekleri ve üyelerin haklı beklentileri ile uzaktan yakından örtüşmemektedir. Sonuç itibariyle, OYAK'a güvenen üyeler, büyük bir hayal kırıklığına uğramıştır.

Bu durum, kabul edilebilir durum olmamakla birlikte, OYAK'ın kuruluş amacından uzaklaştığını göstermektedir. Bu yüzden OYAK, öz kaynaklarını kullanarak, üyelerinin beklentilerini karşılayacak bir nemayı ivedilikle sübvanse etmeli, EMS aylıklarının düşmesine sebep olmamalıdır.

Ayrıca, OYAK'a bağlı iştiraklerin değerlemelerinin sağlıklı bir şekilde yapılmadığını, geçmiş yıllara göre bağış ve yardım oranlarında aşırılıklar olduğu da görülmektedir. Bu veriler sonucunda, OYAK'a güvenin sarsıldığı da gün gibi ortadadır.

Üyeler arasında rahatsızlık oluşturan bir diğer husus ise, genel kurul ve denetim kurullarındaki temsiliyetin adil olmayışıdır. Bu yüzden, OYAK statüler arasında adil bir temsiliyeti inşa ederek, kafalardaki soru işaretlerini ortadan kaldırmalı ve kuruma olan aidiyet duygusunu güçlendirmelidir.

Bu anlamda, OYAK'ın üyelerin hakkını koruyan yapısını muhafaza etmesini ve daha şeffaf, daha adil bir şekilde üyesinin hak ve menfaatlerini korumaya devam etmesini hatırlatmakta fayda görüyoruz.

Tuncay Cengiz

DMS Genel Başkanı