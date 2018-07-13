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İlk kabine toplantısı öncesi 2. Meclis'te tören

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yeni kabine üyeleri cuma namazını Hacı Bayram Camii'nde kıldı. Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde 2. Meclis'te tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakanlara hitaben konuşma yaptı
13 Temmuz 2018 14:40
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İlk kabine toplantısı öncesi 2. Meclis'te tören

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni kabineyle birlikte eski Meclis'te yaptığı konuşmada, "Bu dönemin sorumluluğu çok önemlidir. Hem inşa, hem ihya edeceğiz. 15 Temmuz gecesi yaşadıklarımız gibi, Allah'tan tıpkı Akif gibi bir daha İstiklal Marşı yazdırmamasını istemiştik, bundan sonra inşallah sadece zafer marşları yazacağız" dedi.

Erdoğan ve yeni kabine 2'inci Meclis binasında konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Tarihi dönüşümün ilk adımını bu kutlu çatının altında atıyoruz. Cuma saati, bugünün bereketinden istifade amacıyla seçilmişti. Biz de aynı amaçla burada toplandık.

Son yıllarda sınırlarımız içinde ve dışında yürüttüğümüz terörle mücadele operasyonlarımız ile 15 Temmuz'da şehit olan kardeşlerimiz için rahmet diliyorum. Gazilerimize sıhhat diliyorum. 15 Temmuz geldi çattı. 81 vilayetimizde anma törenlerimizi yapacağız.


2. Meclis gazi bir meclisti, şu anki Meclisimiz de gazilikle şereflenmiştir. Tüm milletvekillerimizi saygıyla anıyoruz. Yeni yönetim sistemimizin merkezi olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi de gazi bir mekandır. Şahadet ve gazilikle girdiğimiz Anadolu'da aynı inanç, azim ve kararlılıkla savunuyoruz. Ezanları susturmamak, bayrağı indirmemek için alın terimizle gerektiğinde canımızla mücadelemizi sürdürüyoruz.


Meclisimiz en iyi yasaları çıkarak, kabinemiz en iyi kararları alacak, yargımız adaletin tecellisi için çalışacak, milletimizin her bir kesimi kendi üzerine düşeni en güzel şekilde yerine getirecek, böylece Türkiyemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracağız. Geleceğimize güvenle bakabileceğimiz bir Türkiye inşa edene kadar dur durak bilmeden çalışacağız.

16 yılda Türkiye'yi 3,5 kat büyüttük. Kendi siyasi ve ekonomik hırslarını toplumun önüne koyan küçük bir güruhu saymazsanız, milletimizin istediği de budur. Biz milletimizle yola çıkmış, yine nice engeli onlarla aşan bir kadroyuz. Bizim davamız, milletimizin davasıdır, bizim mücadelemiz milletimizin mücadelesidir. Bizim öfkemiz, milletimizin öfkesidir. Bizim yanımızda milletimiz var peki karşımızda kim var? Karşımızda terör örgütleri var, destekçileri var. Ülkemizin büyümesinden rahatsız olanlar var. Yatırımları hazmedemeyen sinsi rakiplerimiz var. Karşımızda maziden atiye kurduğumu köprüyle milletimizin özgüvenin artmasından çılgına dönenler var. Bugüne kadar dediğimiz gibi bize Allah yeter, bize milletimiz yeter.

Mamur kılınacak şehirlerimiz, işlenecek bereketli topraklarımız, yetiştirilecek yavrularımız. Yapılacak yollarımız, kurulacak fabrikalarımız, daha güçlü hale getirilecek eğitim öğretim faaliyetlerimiz var. Ayrımcılıkla mücadele ederek bugünlere gelen kadınlarımıza verecek yeni desteklerimiz var. Sanayicimize, girişimcimize, ihracatçılarımıza verecek katkılarımız var. İşçilerimizin hayatını kolaylaştırmak için atılacak çok adımlarımız var.

Bu dönemin sorumluluğu çok önemlidir. Hem inşa, hem ihya edeceğiz. 15 Temmuz gecesi yaşadıklarımız gibi, Allah'tan tıpkı Akif gibi bir daha İstiklal Marşı yazdırmamasını istemiştik, bundan sonra inşallah sadece zafer marşları yazacağız.

Cumhurbaşkanlığı kabinemizin bu ilk toplantısı vesilesiyle, eskimez Meclis binamizdaki toplatımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Memurlar.Net
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