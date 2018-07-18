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MEB İKGM kadroları açıklamadı

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, tercih başvuru yapılabilecek sözleşmeli öğretmen pozisyonlarını bir liste olarak yayınlamadığı için, memurlar.net olarak sözleşmeli öğretmen atama robotu yayınlamıyoruz
18 Temmuz 2018 22:58
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MEB İKGM kadroları açıklamadı

MEB, 17 ila 20 Temmuz tarihleri arasında, sözlü sınavdan 60 ve üzeri puan alan adayların tercihlerini alacaktır.

Başvurular için kurulan elektronik sisteme 18 Temmuz saat 22:49 itibariyle 22 bin aday başvurdu.

Bazı sözleşmeli öğretmen adayları, memurlar.net'in neden Öğretmen Atama Robotu yayınladığını sormaktadır.

MEB bir süredir neredeyse hemen her türlü veriyi gizlemektedir. Bu atama döneminde de, başvuruya açılan kontenjanlar bir liste olarak ilan edilmemiştir. Daha önceki dönemlerde, excel formatında yayınlanmakta, memurlar.net de bu excel formatındaki verilerden Robot yapmaktaydı. MEB bu dönemde, böyle bir liste yayınlamamış, kadroları sadece kendi elektronik sisteminden ilan etmiştir. Ne yazık ki böyle bir uygulama adayların zihnine, "elektronik ortamdaki sisteme bir kadro eklenerek bu kadroya atama yapılması mümkün müdür?" sorununu getirmektedir.

Bu sistemde MEB'in denetlenmesi mümkün değildir. Dolaysıyla bu soruya "Hayır böyle bir şey mümkün değildir" diyemiyoruz. MEB şeffaf davranarak kendini kamuoyunun denetimine açmadığı sürece bu soruların önü alınamayacaktır.

Memurlar.Net - Özel

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