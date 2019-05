Öğretim elemanı başvurularında lisans mezuniyet notu nasıl hesaplanmalı?

Bildiğiniz üzere, 09 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasında; "Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir." hükmü yer almaktadır.

Aynı yönetmeliğin "Ön Değerlendirme" başlıklı 10 uncu maddesinin 1 inci fıkrasında; "Sınav jürisi; başvuran adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar adayı, meslek yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler de dahil olmak üzere bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarında ALES puanının %40'ını ve yabancı dil puanının %60'ını; bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolarda ALES puanının %60'ını ve yabancı dil puanının %40'ını; meslek yüksekokullarına müracaatlarda ise ALES puanının %70'ini ve lisans mezuniyet notunun %30'unu dikkate alarak belirler ve kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan eder. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu kişilerin tamamı sınava çağrılır. Başvuru sayısının ilan edilen kadronun on katından az olması halinde, adayların tamamı giriş sınavına alınır. Adayların ön değerlendirmede dikkate alınan puanları ile lisans mezuniyet notları, kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan edilir." İfadesi yer almıştır.

Bununla birlikte 12 nci maddesinin 1 inci fıkrasında ise; "Sınav jürisinin değerlendirmesinde; bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarında, meslek yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler de dahil olmak üzere ALES puanının %30'unu, lisans mezuniyet notunun %10'unu, yabancı dil puanının %30'unu ve giriş sınavı notunun %30'unu; bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolarda ALES puanının %30'unu, lisans mezuniyet notunun %30'unu, yabancı dil puanının %10'unu ve giriş sınavı notunun %30'unu; meslek yüksekokullarında ise ALES notunun %35'ini, lisans mezuniyet notunun %30'unu ve giriş sınavı notunun %35'ini hesaplayarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayı başarı sırasına göre belirler. Değerlendirme puanı 65 puanın altında olanlar sınavlarda başarısız sayılır. Adayların değerlendirmede dikkate alınan puanları ile lisans mezuniyet notları, kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan edilir." denilmektedir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri çerçevesinde üniversitelerce ilan edilen öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarında ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun yüzlük sisteme çevrilmesi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen not sistemine göre yapılmaktadır.

Dörtlük sistemdeki notların yüzlük sistemde karşılığına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Beşlik sistemdeki notların yüzlük sistemde karşılığına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Öte yandan, bazı üniversitelerin resmi dörtlük sistemlerine ilave olarak kendi çevrimlerine göre yüzlük notlar belirlemeleri ve transkriptlere yazmaları halinde adayların öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına başvurularında sorunlar yaşanabilmektedir.

Öncelikle bilinmesi gereken husus ilgili üniversitenin resmi not sisteminin ne olduğudur. Eğer, ilgili yükseköğretim kurumunun resmi not sistemi dörtlükse mutlaka Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen eşdeğerlik tabloları kullanılmalıdır. Burada, üniversitenin not sistemi dörtlük olmasına rağmen kendi belirlediği yüzlük sisteme göre öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda değerlendirme yapılması hakkaniyetli bir sonuç doğurmamaktadır.

Kısaca özetlemek ve adaylara/üniversitelere kolaylık olması açısından öğretim elemanı kadrolarına başvurularda not sisteminin dönüştürülmesini aşağıdaki şekilde ifade edebiliriz;

-Transkriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

-Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.

-Transkriptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

-Transkriptte hem dörtlük hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi dörtlükse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

-Transkriptte hem beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi beşlikse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

Yavuz Selim KAPLAN