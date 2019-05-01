1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öğretim elemanı başvurularında lisans mezuniyet notu nasıl hesaplanmalı?

Devlet ve vakıf üniversitelerinin öğretim görevlisi/araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak başvurularda lisans mezuniyet notu nasıl hesaplanmalıdır ?
 01 Mayıs 2019 10:05
Yazdır
Öğretim elemanı başvurularında lisans mezuniyet notu nasıl hesaplanmalı?

Bildiğiniz üzere, 09 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasında; "Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir." hükmü yer almaktadır.

Aynı yönetmeliğin "Ön Değerlendirme" başlıklı 10 uncu maddesinin 1 inci fıkrasında; "Sınav jürisi; başvuran adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar adayı, meslek yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler de dahil olmak üzere bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarında ALES puanının %40'ını ve yabancı dil puanının %60'ını; bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolarda ALES puanının %60'ını ve yabancı dil puanının %40'ını; meslek yüksekokullarına müracaatlarda ise ALES puanının %70'ini ve lisans mezuniyet notunun %30'unu dikkate alarak belirler ve kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan eder. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu kişilerin tamamı sınava çağrılır. Başvuru sayısının ilan edilen kadronun on katından az olması halinde, adayların tamamı giriş sınavına alınır. Adayların ön değerlendirmede dikkate alınan puanları ile lisans mezuniyet notları, kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan edilir." İfadesi yer almıştır.

Bununla birlikte 12 nci maddesinin 1 inci fıkrasında ise; "Sınav jürisinin değerlendirmesinde; bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarında, meslek yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler de dahil olmak üzere ALES puanının %30'unu, lisans mezuniyet notunun %10'unu, yabancı dil puanının %30'unu ve giriş sınavı notunun %30'unu; bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolarda ALES puanının %30'unu, lisans mezuniyet notunun %30'unu, yabancı dil puanının %10'unu ve giriş sınavı notunun %30'unu; meslek yüksekokullarında ise ALES notunun %35'ini, lisans mezuniyet notunun %30'unu ve giriş sınavı notunun %35'ini hesaplayarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayı başarı sırasına göre belirler. Değerlendirme puanı 65 puanın altında olanlar sınavlarda başarısız sayılır. Adayların değerlendirmede dikkate alınan puanları ile lisans mezuniyet notları, kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan edilir." denilmektedir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri çerçevesinde üniversitelerce ilan edilen öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarında ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun yüzlük sisteme çevrilmesi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen not sistemine göre yapılmaktadır.

Dörtlük sistemdeki notların yüzlük sistemde karşılığına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Beşlik sistemdeki notların yüzlük sistemde karşılığına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Öte yandan, bazı üniversitelerin resmi dörtlük sistemlerine ilave olarak kendi çevrimlerine göre yüzlük notlar belirlemeleri ve transkriptlere yazmaları halinde adayların öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına başvurularında sorunlar yaşanabilmektedir.

Öncelikle bilinmesi gereken husus ilgili üniversitenin resmi not sisteminin ne olduğudur. Eğer, ilgili yükseköğretim kurumunun resmi not sistemi dörtlükse mutlaka Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen eşdeğerlik tabloları kullanılmalıdır. Burada, üniversitenin not sistemi dörtlük olmasına rağmen kendi belirlediği yüzlük sisteme göre öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda değerlendirme yapılması hakkaniyetli bir sonuç doğurmamaktadır.

Kısaca özetlemek ve adaylara/üniversitelere kolaylık olması açısından öğretim elemanı kadrolarına başvurularda not sisteminin dönüştürülmesini aşağıdaki şekilde ifade edebiliriz;

-Transkriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

-Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.

-Transkriptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

-Transkriptte hem dörtlük hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi dörtlükse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

-Transkriptte hem beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi beşlikse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

Yavuz Selim KAPLAN
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ardahan Üniversitesi Rektöründen Karamollaoğlu'na tepki
26 Nisan 2019 11:46		 Lise labaratuvarında patlama: Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
25 Nisan 2019 12:20
AÖF'te, 3 ders sınavı yerine yaz okulu geliyor
24 Nisan 2019 10:17		 YÖK: Yurtdışında okuyanlar, okula gitmeden diploma alıyor
20 Nisan 2019 12:21
5 üniversite rektörü, liseli öğrencilerin sorularını yanıtladı
18 Nisan 2019 12:26		 2018 yılında hangi üniversiteler daha çok uluslararası yayın yaptı?
18 Nisan 2019 10:35
YÖK: Üniversiteye giriş sisteminde bir değişiklik yok
18 Nisan 2019 10:29		 Doçentlik sınavlarında görev alacaklar için güncelleme uyarısı
18 Nisan 2019 00:08
Antarktika'dan toplanan meteoritler NASA yolcusu
16 Nisan 2019 11:07		 YÖK eczacılık alanında 'ilmi hüviyet' tespiti için yerleri belirledi
12 Nisan 2019 14:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sürece ve olaylara baktığınızda, sizce YSK, İstanbul seçimlerini yenileme kararı alacak mı?
ÇOK OKUNANLAR
Cep telefonunda ÖTV yüzde 50'ye çıkartıldı
Vatandaşlar savcıları bakanlığa şikayet etti
FETÖ'cü Yarbay'a: Kendini yeni görevlere hazırla, çok işimiz var
ÖTV'de hurda indirimi kriterleri değiştirildi
1 Mayıs kutlaması yolunda kaza! 5 kişi hayatını kaybetti
5510 sayılı Kanuna göre hizmet birleştirme
Bankada parası olanlar dikkat! Resmen açıklandı
İBB çalışanlarına istifa mobbingi
'Mahalle meclisleri' yeniden devrede
Milyonlarca kişi bunu bekliyor! Çalışmalar hız kazandı...
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şeytan 5
philips airfryer 2
Müdara 1
Aradığını bulmak 3
Anne şefkati 4
hiç tadım yok 2
cüretkar 2
buket aydın'ın kanal d ana haber bülteni'ne geri dönmesi 5
Saç saça baş başa 3
30.04.2019 venezuela darbesi 1
SON İLANLAR
Muttaş Muğla Kent Hizmetleri 15 İşçi Alacak
Kırıkkale Sulakyurt Madencilik İşçi Alım İlanı
Samsun Tekkeköy İmar 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Geçici 67 İşçi Alacak
Aydın Dibel Geçici 17 İşçi Alacak
Balıkesir Marmara Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Çelebi SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 5 İşçi Alacak
Kırşehir Gıda Tarım Geçici 7 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam