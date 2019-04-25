Tarım Bakanlığı'nın sattığı 'ucuz ete' zam geldi
|25 Nisan 2019 11:28
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Bazı marketlerde 500 gr'lık kıymanın fiyatı 14.50 TL'den 19.50 TL'ye, 1 kg dana kuşbaşının fiyatı ise 31 TL'den 42 TL'ye çıktı. Ortama iki ürüne de yüzde 35 oranında zam geldi. Bazı marketlerde ise iki ürünün gramajı 400 gr'a indirildi. Fiyatına ise kıymanın 1 lira, kuşbaşı etin ise 1.75 lira zam yapıldı.
Dönemin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Et ve Süt Kurumu tarafından büyük market zincirlerine kurulacak reyonlarda halka ucuz ve sağlıklı et sunacaklarını söylemişti. Daha sonra uygulama faaliyete geçmiş ve 3 büyük markette 'ucuz et' satışı başlamıştı. Buna göre kıymanın kilosunu 29 TL'den kuşbaşının ise 31 TL'den satışa sunuldu.
Fakıbaba et fiyatlarını daha da aşağılara çekeceğini belirtmişti. Fakıbaba 2017 yılında yaptığı bir konuşmada, "Çok kısa bir zamanda belirli marketlerde reyon satın alıp oralarda et ve süt kurumunun ürünlerini satmayı planlıyorum. Belirli marketlerde reyon kiralıyorum. Benim buradaki amacın nedir? Garibana alt gelirli guruba onların keselerine uygun kıyma ve kuşbaşı gibi et ürünlerini yedirebilmek. Çok kısa bir zaman içerisinde bu durum gerçekleşecek. Üretici benim için her şey. Üretici olmaz ise hiçbir şey olmaz. Eğer biz üreticiyi küstürür, üreticiyi rahatsız edersek. Bundan dolayı üretici üretimden vazgeçer ise biz fiyatı düşürelim diye o zaman çok yüksek fiyatlara bunu mal edebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.
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