1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İkili öğretimde, saat 18:00'den sonraki dersler ek ders midir yoksa aylık karşılığı mıdır?

Öğretmen ister aylık karşılığını doldursun ister doldurmasın her halükarda ikili öğretimde öğretmenin haftalık ders programındaki saat 18:00'den sonraki derslerine gece ücreti üzerinden ek ders ücreti ödenecektir.
 15 Mayıs 2019 14:10
Yazdır
İkili öğretimde, saat 18:00'den sonraki dersler ek ders midir yoksa aylık karşılığı mıdır?

Soru; Merhaba, çalıştığım lisede ikili eğitim yapılmakta olup, sabah 07:15 giriş akşam 19.20 çıkış yapılmaktadır. Saat 18:00'den sonraki ek derslerin gece tarifesi üzerinden mi hesaplanması gerekiyor? Teşekkürler

Cevap; 439 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri İle İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri İle Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun ile Eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin aylık karşılığı okutmak zorunda oldukları ders saati sayıları zorunlu ek ders sayıları ile hangi zamanlarda alabilecekleri azami ek ders sayıları belirlenmiştir.

Bu Kararın "Tanımlar" başlıklı 4. maddesi 1. fıkrası ( g) ve (n)bendindeki; "(1) Bu Kararda geçen;

g) Gündüz öğretimi dışında kalan öğretim: Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatilleri ile cumartesi ve pazar günleri yapılan yüz yüze eğitim ile diğer günlerde saat 18.00'den sonra başlayan yüz yüze eğitimi,

n) Yüz yüze eğitim: İşletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamında yapılan ders görevleri hariç olmak üzere, ilgili mevzuatı çerçevesinde belirlenen müfredat kapsamında öngörülen teorik ve uygulamalı derslerin eğitiminin derslik, bölüm, atölye ve laboratuvar gibi eğitim ortamlarında öğretmen-öğrenci bütünlüğünde yapılmasını ifade eder." hükümlerine göre saat 18.00'den sonra başlayan öğretmen-öğrenci bütünlüğünde yapılan dersler gündüz öğretimi dışında kalan öğretime dahildir.

Kararın "Ek ders birim ücreti" başlıklı 30. maddesindeki; "(1) Bu Karar kapsamında kendilerine ders görevi verilenler ile verilmiş sayılanlara, 657 sayılı Kanunun 176 ncı maddesi uyarınca ek ders ücreti ödenir." hükümlerine göre 657 sayılı Kanununa göre ek ders ücreti ödenmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun "Ders Ve Konferans Ücretleri" başlıklı 176. maddesindeki hükümler ile kendilerine ders görevi verilenlere, hangi zamanlarda ders saati başına ne kadar ek ders ücreti ödeneceği belirlenmiştir.

İşte o madde;

"Ders Ve Konferans Ücretleri

MADDE 176-Bu Kanunun 89 uncu maddesine göre kendilerine ders görevi verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için 140, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00'den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir.

Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere %25, Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlere %100 fazlasıyla ödenir.

Bu madde kapsamında ücretle ders vermek üzere yükseköğretim kurumlarından görevlendirilen öğretim elemanlarına 2914 sayılı Kanun hükümlerine göre ek ders ücreti ödenir.

Konferans ücreti her yıl bütçe kanunlarında gösterilir."

İKİLİ ÖĞRETİMDE SAAT 18:00 DAN SONRAKİ DERSLER EK DERSTİR

657 sayılı kanunun bu maddesindeki hükümlere göre, gündüz öğretimi için 140 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir.

Saat 18.00'den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için de 150 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir.

Dolayısıyla ikili öğretimde saat 18:00 dan sonraki dersler; Kararın "Tanımlar" başlıklı 4. maddesi 1. fıkrası ( g) bendindeki hükümlere göre gündüz öğretimi dışında kalan öğretime dahil edildiğinden bu dersler gece öğretimi katsayısı olan 150 gösterge rakamının Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ödenmelidir.

Tabi haftalık ders programında hangi dersin ek ders ücreti karşılığı hangi dersin aylık karşılığı verildiği belli olmadığından ikili öğretimde saat 18:00 dan sonraki derslerin aylık karşılığı mı yoksa ek ders ücreti karşılığı mı olup olmadığı hususunda tereddüt hasıl olacaktır.

Bu tereddüdü gidermek için Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğün 27/02/2007 tarihli, 11707 sayılı ve 2007/19 nolu bir Genelgesinin 1. maddesine bakmak yeterli olacaktır.

İşte o madde;

"1- Sözü edilen Kararın 4'üncü maddesinin (n) bendinde; yüz yüze eğitimin, işletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamında yapılan ders görevleri hariç olmak üzere, ilgili mevzuatı çerçevesinde belirlenen müfredat kapsamında öngörülen teorik ve uygulamalı derslerin eğitiminin derslik, bölüm, atölye ve laboratuvar gibi eğitim ortamlarında öğretmen-öğrenci bütünlüğünde yapılmasını ifade edeceği, (g) bendinde de; gündüz öğretimi dışında kalan öğretimin, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatilleri ile cumartesi ve pazar günleri yapılan yüz yüze eğitim ile diğer günlerde saat 18.00'dan sonra başlayan yüz yüze eğitimi ifade edeceği belirtilmiştir.

Yapılan bu tanımlardan da anlaşılacağı üzere; yüz yüze eğitim dışında kalan işletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamındaki görevler ile hazırlık ve planlama, planlama ve bakım-onarım, öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri, sınav, belleticilik ve benzeri görevler karşılığında ödenecek ek ders ücretleri, bu görevlerin ne zaman yapılmış olduğuna bakılmaksızın gündüz öğretimi için öngörülen gösterge üzerinden ödenecektir. Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatilleri ile cumartesi ve pazar günleri yapılan yüz yüze eğitim ile diğer günlerde saat 18.00'dan sonra başlayan yüz yüze eğitim karşılığında ödenecek ek ders ücretleri ise gündüz öğretimi dışında kalan öğretim için öngörülen gösterge üzerinden ödenecektir."

Genelgenin bu açıklamasına göre ikili öğretimde saat 18:00'den sonraki dersler gündüz öğretimi dışında kalan öğretim için öngörülen gösterge üzerinden ek ders ödenecektir.

Yani ne olursa olsun; öğretmen ister aylık karşılığını doldursun ister doldurmasın her halükarda ikili öğretimde öğretmenin haftalık ders programındaki saat 18:00'den sonraki derslerine gece ücreti üzerinden ek ders ücreti ödenecektir.

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Hafta sonu DYK kurslarında nöbet tutan öğretmenlere, ek ders ücreti ödenir mi?
10 Mayıs 2019 14:14		 Yetiştirme kurslarında yöneticilere haftada kaç saate kadar ders görevi verilebilir?
10 Mayıs 2019 00:01
Hak edilmiş olan ek ders ücretleri geriye dönük ödenebilir mi?
24 Nisan 2019 10:10		 Özel eğitim alan öğretmenleri, aylık ve ek ders saatleri hangi kapsamda değerlendirilir?
21 Nisan 2019 10:00
Kar tatili yapılan günlerde destek eğitim odasındaki ek ders ücreti ödenir mi?
16 Nisan 2019 00:05		 Özel eğitim sınıfında ders okutan Sınıf Öğretmeni haftada kaç saat ek ders ücretinden yararlanır?
06 Nisan 2019 10:30
Öğretmenlik uygulaması ve okul deneyimi dersi için üniversite öğrencilerine yapılan danışmanlığa ek ders ücreti ödenir mi?
31 Mart 2019 10:00		 Öğretmenlere nöbet görevi isteğe bağlı hale getirilmeli
27 Mart 2019 00:02
Yönetici olarak geçici görevlendirilen öğretmenler nöbet görevine karşılık ek ders ücreti alabilir mi?
21 Şubat 2019 16:14		 Cumartesi ve Pazar'a denk gelen idari izin ve görevlendirmelere ücret ödenir mi?
15 Şubat 2019 10:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:42 - Açıktaki Uzman Onbaşı uyuşturucu ticaretinden tutuklandı16:40 - 'Fetö borsası' sanıkları birbirini yalanladı16:36 - Sağlıkta PDC'ler yeniden düzenleniyor16:35 - Yaralı kadını sıcaktan şemsiyeyle korudular16:33 - Üniversitenin havuzunda yüzen mimar boğuldu16:26 - Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı16:21 - CHP'li Tanal: İktidar medyası beni hedef gösteriyor16:16 - 'Prof. Dr. Haluk Savaş ve eşine pasaport verilecek'16:15 - Ardahan'da FETÖ operasyonunda 1 jandarma astsubay tutuklandı16:11 - Irak'ın kuzeyinde iki terörist etkisiz hale getirildi
16:08 - Bakan Gül: Öcalan'ın kısıtlama kararı kaldırıldı16:03 - Yeni çalışma takviminde eğitim çalışanları özlük hakkı kaybına uğramamalı15:51 - Reina saldırganının eşine tahliye15:47 - İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye operasyonunda 7 gözaltı15:39 - Ateş sınır görevine hazır15:37 - Anayasa Mahkemesi'nden 'vekalet ücreti' kararı15:27 - PTT'den Milli Mücadele'nin 100. yılına özel pullar tanıtıldı15:22 - Karpuz timleri olgunlaşmamış ürünü hasat ettirmeyecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yeni askerlik sistemi kapsamlı bir şekilde Erdoğan'a sunuldu
Merkez Bankası, yıl sonu dolar tahminini yükseltti
29 yaş altı gençlere 27 bin TL'lik destek
Kılıçdaroğlu: Davutoğlu ile defalarca görüştük
16 Mayıs 2019 tarihli atama kararnameleri
Yetiştirme kurslarında ek dersler yanlış mı ödeniyor?
Eğitim kurumlarına yönetici seçme sınav sonuçları açıklandı
'İmamoğlu'nun desteklenmesini parti meclisi 2 defa reddetti'
İstanbul'da en çok küskün Esenyurt'tan çıktı
Erdal Beşikçioğlu, Mansur Yavaş'ı ziyaret etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Antoine Griezmann 1
aristokrasinin panzehri 1
cenazenin davul çalarak defnedilmesi 3
ekşi sözlük 1
Alışkanlık,farkındalığın yokluğudur 1
çünkü çaldılar 2
Öfkenin yarattığı bencillik akımına kapılmak 4
yurtdışı alışverişlerinde gümrük muafiyetinin kaldırılması 1
türkiyede engelli olmak 5
Akıl tutulması 1
SON İLANLAR
Türk Kızılayı Gençlik Çalışanı Alım İlanı
Türk Kızılayı Doktor Alım İlanı
Ordu Ünye SYDV Personel Alım İlanı
Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
Manisa Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Ezine Belediyesi İşçi Alım İlanı
Uluslararası Tarımsal Arş. ve Eğitim Merkezi Geçici İşçi Alım İlanı
Beyler Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Ağrı Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yozgat Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam