İkili öğretimde, saat 18:00'den sonraki dersler ek ders midir yoksa aylık karşılığı mıdır?

Soru; Merhaba, çalıştığım lisede ikili eğitim yapılmakta olup, sabah 07:15 giriş akşam 19.20 çıkış yapılmaktadır. Saat 18:00'den sonraki ek derslerin gece tarifesi üzerinden mi hesaplanması gerekiyor? Teşekkürler

Cevap; 439 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri İle İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri İle Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun ile Eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin aylık karşılığı okutmak zorunda oldukları ders saati sayıları zorunlu ek ders sayıları ile hangi zamanlarda alabilecekleri azami ek ders sayıları belirlenmiştir.

Bu Kararın "Tanımlar" başlıklı 4. maddesi 1. fıkrası ( g) ve (n)bendindeki; "(1) Bu Kararda geçen;

g) Gündüz öğretimi dışında kalan öğretim : Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatilleri ile cumartesi ve pazar günleri yapılan yüz yüze eğitim ile diğer günlerde saat 18.00'den sonra başlayan yüz yüze eğitimi,

n) Yüz yüze eğitim: İşletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamında yapılan ders görevleri hariç olmak üzere, ilgili mevzuatı çerçevesinde belirlenen müfredat kapsamında öngörülen teorik ve uygulamalı derslerin eğitiminin derslik, bölüm, atölye ve laboratuvar gibi eğitim ortamlarında öğretmen-öğrenci bütünlüğünde yapılmasını ifade eder." hükümlerine göre saat 18.00'den sonra başlayan öğretmen-öğrenci bütünlüğünde yapılan dersler gündüz öğretimi dışında kalan öğretime dahildir .

Kararın "Ek ders birim ücreti" başlıklı 30. maddesindeki; "(1) Bu Karar kapsamında kendilerine ders görevi verilenler ile verilmiş sayılanlara, 657 sayılı Kanunun 176 ncı maddesi uyarınca ek ders ücreti ödenir." hükümlerine göre 657 sayılı Kanununa göre ek ders ücreti ödenmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun "Ders Ve Konferans Ücretleri" başlıklı 176. maddesindeki hükümler ile kendilerine ders görevi verilenlere, hangi zamanlarda ders saati başına ne kadar ek ders ücreti ödeneceği belirlenmiştir.

İşte o madde;

"Ders Ve Konferans Ücretleri

MADDE 176-Bu Kanunun 89 uncu maddesine göre kendilerine ders görevi verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için 140, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00'den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir.

Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere %25, Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlere %100 fazlasıyla ödenir.

Bu madde kapsamında ücretle ders vermek üzere yükseköğretim kurumlarından görevlendirilen öğretim elemanlarına 2914 sayılı Kanun hükümlerine göre ek ders ücreti ödenir.

Konferans ücreti her yıl bütçe kanunlarında gösterilir."

İKİLİ ÖĞRETİMDE SAAT 18:00 DAN SONRAKİ DERSLER EK DERSTİR

657 sayılı kanunun bu maddesindeki hükümlere göre, gündüz öğretimi için 140 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir.

Saat 18.00'den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için de 150 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir.

Dolayısıyla ikili öğretimde saat 18:00 dan sonraki dersler; Kararın "Tanımlar" başlıklı 4. maddesi 1. fıkrası ( g) bendindeki hükümlere göre gündüz öğretimi dışında kalan öğretime dahil edildiğinden bu dersler gece öğretimi katsayısı olan 150 gösterge rakamının Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ödenmelidir.

Tabi haftalık ders programında hangi dersin ek ders ücreti karşılığı hangi dersin aylık karşılığı verildiği belli olmadığından ikili öğretimde saat 18:00 dan sonraki derslerin aylık karşılığı mı yoksa ek ders ücreti karşılığı mı olup olmadığı hususunda tereddüt hasıl olacaktır.

Bu tereddüdü gidermek için Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğün 27/02/2007 tarihli, 11707 sayılı ve 2007/19 nolu bir Genelgesinin 1. maddesine bakmak yeterli olacaktır.

İşte o madde;

"1- Sözü edilen Kararın 4'üncü maddesinin (n) bendinde; yüz yüze eğitimin, işletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamında yapılan ders görevleri hariç olmak üzere, ilgili mevzuatı çerçevesinde belirlenen müfredat kapsamında öngörülen teorik ve uygulamalı derslerin eğitiminin derslik, bölüm, atölye ve laboratuvar gibi eğitim ortamlarında öğretmen-öğrenci bütünlüğünde yapılmasını ifade edeceği, (g) bendinde de; gündüz öğretimi dışında kalan öğretimin, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatilleri ile cumartesi ve pazar günleri yapılan yüz yüze eğitim ile diğer günlerde saat 18.00'dan sonra başlayan yüz yüze eğitimi ifade edeceği belirtilmiştir.

Yapılan bu tanımlardan da anlaşılacağı üzere; yüz yüze eğitim dışında kalan işletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamındaki görevler ile hazırlık ve planlama, planlama ve bakım-onarım, öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri, sınav, belleticilik ve benzeri görevler karşılığında ödenecek ek ders ücretleri, bu görevlerin ne zaman yapılmış olduğuna bakılmaksızın gündüz öğretimi için öngörülen gösterge üzerinden ödenecektir. Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatilleri ile cumartesi ve pazar günleri yapılan yüz yüze eğitim ile diğer günlerde saat 18.00'dan sonra başlayan yüz yüze eğitim karşılığında ödenecek ek ders ücretleri ise gündüz öğretimi dışında kalan öğretim için öngörülen gösterge üzerinden ödenecektir."

Genelgenin bu açıklamasına göre ikili öğretimde saat 18:00'den sonraki dersler gündüz öğretimi dışında kalan öğretim için öngörülen gösterge üzerinden ek ders ödenecektir.

Yani ne olursa olsun; öğretmen ister aylık karşılığını doldursun ister doldurmasın her halükarda ikili öğretimde öğretmenin haftalık ders programındaki saat 18:00'den sonraki derslerine gece ücreti üzerinden ek ders ücreti ödenecektir.

Ahmet KANDEMİR