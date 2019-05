TBMM'de üç kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı

TBMM Genel Kurulunda, uluslararası anlaşmaları uygun bulan üç kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı.

Genel Kurulda, Turkiye ile Özbekistan Arasında Suçluların İadesi Antlaşmasının Onaylanmasını Uygun Bulan Teklif, Turkiye ile Özbekistan Arasında 23 Haziran 1994'te Akdedilen Hava Taşımacılığı Anlaşmasını Tadil Eden Protokolun Onaylanmasını Uygun Bulan Kanun Teklifi ve Turkiye ile Kırgız Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Tekliflerin görüşmeleri sırasında MHP Grubu adına söz alan Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, Türkiye'nin, 16 Aralık 1991'de Özbekistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olduğunu anımsattı.

Karadağ, 4 Mart 1992'de iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulduğunu, bu tarihten sonra da iki ülke arasındaki ilişkilerin hızla geliştiğini belirterek, "İki ülke arasında yapılan anlaşmalar çerçevesinde Türkiye ve Özbekistan arasında sadece ticari ve ekonomik ilişkilerden başka aynı zamanda kültürel ve sanatsal ilişkiler de gelişmektedir. Kültürel, sanat ve insani alanda karşılıklı yarar sağlayan ikili ilişkilerin, özellikle ticari, ekonomik, kültürel ve insani yardım ilişkilerinin geliştirilmesi için tüm çabaları göstermek gerekmektedir." diye konuştu.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, tarihin en uzun seçimlerinin 31 Mart'ta başladığını, 6 Mayıs'ta sona erdiğini, bunun bir darbe olduğunu öne sürdü. Bu darbenin Türkiye'de yaşanılan diğer darbelerden hiçbir farkının olmadığını, sadece darbe yapılırken kullanılan araçların farklı olduğunu savunan Ağbaba, "Bu ülkede 12 Eylül darbesi faşist generallerle, postallarla, tanklarla yapıldı. 12 Mart darbesi muhtırayla yapıldı. 15 Temmuz darbesi de silahlarla, uçaklarla yapıldı. 6 Mayıs darbesi ise önce kurulan kumpaslarla ve YSK eliyle yapıldı." dedi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, "Bavullarla YSK'ye götürdükleri ne kadar usulsüzlük, yolsuzluk varsa, tamamını AKP örgütleri yapmıştır. Bu kadar kesin konuşmamın sebebi o teşkilatların içerisinde, örgütlerde görev yapan tanıdığım AKP'lilerden aldığım bilgilerdir. " ifadesini kullandı.

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Özbekistan'ın, 30 milyona yaklaşan nüfusu, jeostratejik konumu, köklü tarihi, zengin kültürel değerleri ve ekonomik potansiyeliyle bölgesel barış ve istikrar için önemli bir konumda bulunduğuna dikkati çekti.

Erdem, Özbekistan'ın bağımsızlığını kazandıktan sonra Türkiye ile sıkı diplomatik ilişkilere girdiğini, iki ülke arasında ekonomi, ticaret, kredi, turizm ve kültür anlaşmaları imzalandığını anlattı.

Önümüzdeki pazar gününün Anneler Günü olduğuna işaret eden Erdem, çocukların korunmaya muhtaç olduğunu, fiziksel, ruhsal, duygusal ve cinsel anlamda korunmaları gerektiğini söyledi. Erdem, şiddet ve çocuklara karşı işlenen suçların gün geçtikçe arttığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Evde, okulda, sokakta, televizyonda, internet gibi kitle iletişim araçlarında çocuklarımızın şiddete maruz kaldığına hemen her gün şahit olmaktayız. Bunu önlemek için bir milletvekili olarak, bir kadın olarak, bir anne olarak her şeyden önce caydırıcı cezaların uygulanması gerektiğini buradan tekrar vurgulamak istiyorum. TBMM çatısı altında bulunan her bir milletvekili arkadaşımızla el ele vererek mutlak ve mutlak bu konuya bir çözüm getirilmesi noktasında uzlaşma dili içerisinde bir çözüm üretileceğine inanıyorum. Kadına yönelik şiddeti durdurmak noktasında, çocuklara yönelmiş saldırıları engellemek için yapılmış yasal düzenlemeler yeterli değildir. Şiddet, istismar ve tecavüz vakaları devam etmektedir. Bu durumun önüne hep birlikte geçeceğiz; bu, hepimizin vebali. İstismarın bahanesi olmaz, yapılan her bir istismar, iyi hal indirimi gibi herhangi bir bahaneye sığınılmadan mutlak ve mutlak cezalandırılmalı."

Teklifin kabul edilip yasalaşmasının ardından TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.