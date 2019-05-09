1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TRT Haber ve Spor Dairesi Başkanı istifa etti

2016 yılında TRT Genel Müdürlüğü Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanlığı'na atanan Yaşar Taşkın Koç, görevinden bir veda mektubu ile istifa ettiğini duyurdu.
 09 Mayıs 2019 12:25
Yazdır
TRT Haber ve Spor Dairesi Başkanı istifa etti

TRT'deki çalışma arkadaşlarına bir veda mektubu ile "Hoşçakalın" diyen Koç, "Haber gibi en kritik, en dikkat edilmesi gereken birimde bütün bu olup bitenler ister istemez hata yapma lüksümüzün olmadığı, konu TRT olunca zaten kötüye yormaya hazır insanlar da hatta sporseverler de olduğunu bilerek elimizden gelen özeni hep beraber göstermek zorundaydık, elimizden geleni de yaptık." ifadelerini kullandı.

Bir veda mektubu kaleme alan Koç, çalışma arkadaşlarına gönderdiği mektubunda sevdiği şarkı ve şiirleri paylaşmayı da ihmal etmedi.

İşte o mektup;

Değerli çalışma arkadaşlarım,

Bundan üç yıl iki ay önce daha önce hiç çalışmadığım, çok yabancısı olduğum kuruma geldiğimde dikkatimi çeken ilk şeylerden biri kurumsal iletişimden gelen vefat ve başsağlığı duyurularıydı. Ve bu duyurular şu gün dahil sürüyor. Kimler kimler çalışmıştı ve şimdi arkalarından ölüm haberlerini alıyorduk; sadece kurumların makamların değil dünyanın da geçici olduğunu gösteren çok çarpıcı işaretlerdi.

Zaten yabancısı olduğum kurumda makamda, zaten ne kadar kalacağıma dair hiçbir zaman, düne kadar bile bir süre biçmediğim; ertesi gün bitecekmiş gibi devam ettiğim mesaim için bu ilanlar başladığı gibi hep ciddi birer hatırlatıcı oldu.

Öyle rutin bir ayrılık ve teşekkür yazısı olmasın madem, çalışırken genelde müzik de dinlerim ve şimdi bu mesajı yazarken de dinlemeye devam ediyorum. Gelmiş geçmiş en fakir ozanlarımızdan Aşık Serdari'nin eserinde mesela kulağım şimdi;

Buraya adım attığımda bildiğim tek şey 1984 yılında başladığım mesleğin hemen bütün aşamalarında çalışmış biri olarak bu birikimi şimdi bir kamu kurumunda, iletişim alanındaki en büyük kurumunda değerlendirmem, aktarmam gerektiğiydi.

Özel sektördekinden farklı olarak sadece mesleki birikimim ve tecrübelerimi aktarmakla sınırlı değildi yapacaklarım; aynı zamanda kamunun parasını, sokaktaki insanın parasını da yönetirken kılı kırk yarmak, kuruşun boşa gitmemesine uğraşmak, gerektiği gibi harcamak, verimi artırmak hatta mümkünse tasarruf etmek yanında tabii ki kamu yayıncılığı kuralları içinde kalmak, çalışanların da hem katkı sağlamasını kolaylaştırmak hem her personelin çalışan ve insan olarak haklarını korumak da vardı görevlerim arasında.

Elimden geldiği kadar bunları başarmaya çalıştım.

Tabii ki yetersiz kaldığım, hata yaptığım yerler işler olmuştur; bin civarında insanın çalıştığı yerde her hatayı her haksızlığı görememiş anlayamamış önleyememiş olabilirim. Ama baştan beri bu ilkelere bağlı kalmaya,

Kurumun ilkelerini, kamu yayıncılığını, kullandığımız paranın kamu parası olduğunu ve çalışan herkesin personelden öte birer insan olduklarını unutmadım.

Bu sırada müzik çalmaya devam ediyor, sıradaki şu parça dolduruyor odayı şimdi de;

Bu görevdeyken çalışanları astım veya personelim değil önce bir anne baba evlat kardeş yani evine ekmek götürmek isteyen, işini iyi yapmaya çalışan insanlar olarak gördüm. Buradan çıkınca eczaneden çocuğuna ilaç almak için koşturan, hasta babasının üzerini gece kalkıp örten, kardeşinin borçlarıyla geçimi daha da zorlaşan, kızı Türkiye'de derece yaptığı için sevinçle servise binen, eşiyle kavgasını bitirmek için akşam çiçekçiye uğrayan, derbi maçın keyfini arkadaşlarıyla izleyerek çıkarmak için hazırlık yapan (tabii ki yine kritik bir maçta yine hakemlerin desteğiyle biçilmiş Beşiktaş'ımızın taraftarlarına hassaten selam olsun :) balkondaki tozu yıkamak için öğlen döktüğü suyun ferahlığında bir de ev yapımı limonata hazırlayıp çorapsız o betona basmanın keyfini çıkarmayı bilen ve daha milyon çeşit insanlık durumunu yaşayan tek tek insanlar, her biri farklı özellikler yeteneklerde olan, nihayetinde birbirimizden zerre farkımız olmayan insanlar olarak gördüm.

Herhangi bir ayrımı değil kişinin işinin ehli olup olmadığını önemsedim ve kurumu gerektiği gibi temsil ettiğini düşündüğüm insanlarla çalışmaktan hiç çekinmedim ve böyle davranmanın yararını da bütçedeki tasarruf ile her yıl düzenli olarak artan izlenme oranları ile Başkanlığımız içinde tek tük olaylar dışında huzurlu bir çalışma dönemi geçirmiş olmamız ispatlamış olmalıdır diye umut ediyorum.

Üstelik bütün bu üç yıl iki ay içine -daha kurumu tanımama bile fırsat bulamadan- 15 Temmuz Darbe girişimi gibi kurumu da uzun süre haksız eleştirilerin odağına oturtan meşum bir olay yaşandı. Ardından sınır ötesi operasyonlar, terörle mücadele, birbirinden gergin seçimler yaşadık.

Haber gibi en kritik, en dikkat edilmesi gereken birimde bütün bu olup bitenler ister istemez hata yapma lüksümüzün olmadığı, konu TRT olunca zaten kötüye yormaya hazır insanlar da hatta sporseverler de olduğunu bilerek elimizden gelen özeni hep beraber göstermek zorundaydık, elimizden geleni de yaptık.

Başkanlık makamına adımımı atarken tek duam o gün girdiğim gibi başım dik çıkmaktı, umarım öyle ayrılıyorumdur şimdi; bunun takdiri artık sizlerin.

Şiiri hep sevdim ama hayat denilince en çok Orhan Veli'nin "Beni bu güzel havalar mahvetti/Böyle havada istifa ettim/Evkaftaki memuriyetimden..." dizelerindeki ruh haline imrenmiştim.

İşte nihayet ben de o şiirin bir öznesiyim; hava güzel, kuşlar cıvıldıyor, rüzgarın sesi bazen esintisi giriyor pencereden. Ve ben kendi isteğim, hatta biraz da ısrarımla ayrılıyorum TRT'deki görevlendirilmemden.

Bir Nevruz günü 21 Mart 2016'da başladığım görevimden içim rahat, bir Hıdrellez Günü 6 Mayıs 2019'da ayrılıyorum.

Türk şiirinin zirvelerinden Gülten Akın'ın o güzelim "Kestim kara saçlarımı"ndan

... Kestim kara saçlarımı n'olacak şimdi

Bir şeycik olmadı - Deneyin lütfen -

Aydınlığım deliyim rüzgarlıyım

Günaydın kaysıyı sallayan yele

Kurtulan dirilen kişiye günaydın

Şimdi şaşıyorum bir toplu iğneyi

Bir yaşantı ile karşılayanlara

Gittim geldim kara saçlarımdan kurtuldum.

dizelerini okurken şu anda çalan sözleri müziği icrasını çok sevdiğim şarkıyla veda ediyorum.

Hepinize çok teşekkür ediyorum, hepinize benden yana hakkım helal olsun.

https://www.youtube.com/watch?v=a2s_c8ZALEw

Shirley Bassey - Life Goes On (M. Theodorakis) - YouTube
www.youtube.com
Shirley Bassey - Life Goes On -- Mikis Theodorakis

Hoşçakalın

Yaşar Taşkın Koç
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
7 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Bahçeli CHP'nin kirli planlarını bozmuştur'
09 Mayıs 2019 12:48		 Yargıtay eski üyesine 8 yıl 9 ay hapis verilerek tahliye edildi
09 Mayıs 2019 12:22
Balıkesir'de FETÖ'den aranan bir şahıs yakalandı
09 Mayıs 2019 12:18		 Bağımlı gencin vasiyeti emekli polise Guinness yolunu açtı
09 Mayıs 2019 11:49
Bal üreticileri isyan etti: 11 liraya alınıyor, 45 liraya satılıyor
09 Mayıs 2019 11:47		 Trafikteki önlemler kazalarda ölen kişi sayısını yüzde 41 azalttı
09 Mayıs 2019 11:46
'Polenler dikkat dağınıklığı, uyku hali ve sersemlik de verir'
09 Mayıs 2019 11:38		 Uydudan veriler artık yerli antenle gelecek
09 Mayıs 2019 11:37
Saç sakal kesip makyaj yaparak usulsüz ehliyet çıkaran 121 kişiye gözaltı
09 Mayıs 2019 11:21		 PKK elebaşı için açlık eylemine katılan 6 kişiye gözaltı
09 Mayıs 2019 10:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:24 - 50 yıllık demircinin ramazanda kor ateşle imtihanı13:21 - 100 bin polis İstanbul'a getirilecek iddiasına yalanlama13:20 - Ziraat Bankası'nın seracılık kredi paketine yoğun ilgi13:16 - Eşini ve çocuğunu öldüren güvenlik korucusu tutuklandı13:13 - Borsa, günün ilk yarısında geriledi13:12 - Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi13:10 - CHP'den İstanbul seçimleri için bağış kampanyası13:07 - Ankesörlü telefondan yargılanan eski astsubaya hapis13:04 - Reina saldırısında 'görevi ihmal'den yargınan polislere beraat13:01 - Ak Parti'li Bozdağ: Kesinleşmiş seçimler yenilenmez
12:52 - Mesleki ve teknik liselere 'organize' destek12:48 - 'Bahçeli CHP'nin kirli planlarını bozmuştur'12:47 - TÜRGEV, bağışçı bilgilerinin hack'lendiğini duyurdu12:39 - Meclis kürsüsünde su içti, tartışma çıktı12:37 - LGS'de suya izin çıktı12:37 - 'Seçimi kaybedince arabama küstüm ve garaja park ettim'12:35 - Çeyrek altın ne kadar?12:35 - Cumhurbaşkanının talimatı kadınları 'el dikimi top' üreticisi yaptı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Büyük Çamlıca Camii açıldı. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
ABD'den İstanbul seçimleri hakkında küstah açıklama
'Herkes iki minibüste toplansın, sayısız araçla dolaşmayın'
Konya'da yasak aşk cinayeti
İhsan Yavuz'la, Şahan Gökbakar arasında taklit atışması
YÖKDİL'in ÖSYM'ye geçmesi yabancı dil tazminatını verilmesini sağlar mı?
Meclis kürsüsünde su içti, tartışma çıktı
CHP, 134 bin oyun peşine düştü
'Sandık kurulu' mevzuatı yeniden düzenlenecek
Gezi kalkışmasının bütün aktörleri bir araya geldi
Fitness hocası elleri ayakları bağlı site bahçesinde ölü bulundu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
türk askeri 5
Fakir edebiyatı 1
Neymiş efendim 1
Simurganka 2
unisex isim 8
23.06.2019 ibb başkanlığı seçimleri 1
atom 3
şu an çalan şarkı 2
sözlükte rest çekilen zamanlar 3
hayattan soğutan şeyler 2
SON İLANLAR
Samsun Ayvacık SYDV Personel Alım İlanı
Hakkari Derecik SYDV Personel Alım İlanı
Gökçesu Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Sivas Emniyet Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Engelli İşçi Alım İlanı
Sivas Emniyet Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Aİlım İlanı
TSK Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisi Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Erzurum Emniyet Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Antalya Kaş Likya Turizm Geçici 75 İşçi Alacak
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam