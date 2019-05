YKS öncesi tavsiyeler: Tekrar yapıp deneme çözün

Rehber Öğretmen ve Profesyonel Öğrenci Koçu Mehmet Menekşe, "Sınava bilgi hazırlığı yanında psikolojik olarak da hazır olmalısınız. Kalan süre toparlanmanız için yeterlidir ve son güne kadar çalışmalarınızı sürdürmelisiniz" dedi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), YÖK'ün verdiği karara göre 15-16 Haziran tarihlerinde iki oturum şekilde yapılacak. Bu kapsamda, YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 15 Haziran Cumartesi, ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) 16 Haziran Pazar günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek.

Rehber Öğretmen ve Profesyonel Öğrenci Koçu Mehmet Menekşe sınavda öğrencilere, stratejik davranmalarını ve motivasyonlarını yüksek tutmalarının başarılarının üzerinde önemli bir etkisi olduğunu belirtti. Menekşe, "Süreyi iyi kullanan, motivasyonu yüksek, sınav stratejisini belirlemiş öğrencilerin sınav başarısı daha yüksek olmakta. Bunun için de öğrencilerin genel tekrar yapıp, deneme sınavı çözmeleri, geçmiş yıllarda çıkan sorulara bakmaları sınav performanslarını ve güven duygularını, motivasyonlarını olumlu etkileyecektir. Tavsiyem, asla ertelemeyin, son güne kadar tekrar ve deneme sınav çalışmasını sürdürün" diye konuştu.

Menekşe şu önerilerde bulundu:

"Kalan süre tekrar yapmanız ve toparlanmanız için yeterlidir. Her konuyu mükemmel bilmek için çaba harcamayın. Her dersten ilk konulardan son konuya kadar her dersten birer test çözün. Yanlış yaptığınız konulara tekrar dönüp, konu çalışın. Yaptığınız denemelerde hangi dersten, hangi konulardan ve ne tip sorularda daha çok yanlış yaptığınızı tespit edip, o konulara ağırlık verin. Bunun için bir haftada tekrar yapıp, soru çözeceğiniz konuların listesini hazırlayıp, çalışın. Bir dersten zayıf olduğunuzu düşündüğünüz konulara odaklanın. O konuda tekrar yapın, soru çözün, öğretmenlerinize sorun. Deneme sınavının amacı zamanı doğru kullanmayı, soru tiplerini doğru öğrenmek ve kendinize uygun bir sınav stratejisi oluşturmanızı sağlamaktır. Sınavlarda başarılı olmak için sadece iyi ders çalışmak değil, sınav anında zamanı iyi yönetmek de gereklidir. Bu nedenle TYT ve AYT'lerde hangi testten başlayacağınıza, hangi teste ne kadar zaman ayıracağınıza önceden karar vermek ve sınav anında bu kararı uygulamak önemlidir. Girdiğiniz deneme sınavlarında buna mutlaka karar verin. Öğrencilerimizin kendilerini olumsuz duygu ve düşüncelerden uzak tutması önemlidir. Sınavın nasıl geçeceğini düşünmek yerine 'yapabilirim, başaracağım' şeklinde düşünerek sınava zihinsel olarak kendilerini hazırlamalıdırlar. Başarı için kişinin kendine güvenmesi ve inanması da önemli bir ön koşuldur. Zihninizi sınava kadar yapacağınız etkinliklerle, ders planınızla meşgul etmelisiniz. Bu konuda aileler de çocuklarına destek olmalıdır."