1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İYİ Parti de 19 Mayıs törenine katılmayacak

İYİ Parti, Genel Başkan Meral Akşener'in, 19 Mayıs Pazar günü Samsun'da düzenlenecek devlet törenine katılmayacağını açıkladı.
 17 Mayıs 2019 15:22
Yazdır
İYİ Parti de 19 Mayıs törenine katılmayacak

İYİ Parti, Genel Başkan Meral Akşener'in, 19 Mayıs Pazar günü Samsun'da düzenlenecek devlet törenine katılmayacağını açıkladı.

Genel Sekreter Cihan Paçacı, "Siyasi iktidarın bir gösterisi gibi planlanan bir tören de olsa yapılan davete teşekkür ediyor; ancak İYİ Parti olarak çok önceden hazırlanıp ilan edilen programlarımız gereği katılamayacağımızı ilan ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Tüm bileşenleriyle Samsun'da olacak

İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, milli mücadelenin başlangıcı olan 19 Mayıs'ın 100'üncü yıl dönümünde, Genel Başkan Meral Akşener öncülüğünde; Başkanlık Divanı, Genel İdare Kurulu, milletvekilleri, Gençlik Kolları ile birlikte Samsun'da olunacağını belirtti. Paçacı, İYİ Parti Genel İdare Kurulu'nun da aylık toplantısının, Sivas ve Erzurum kongrelerindeki ruh ile Samsun'da yapılacağını ve haftalar öncesinden planlanan program dolayısıyla teşkilatların bütün çalışma ve hazırlıklarını tamamlandığını söyledi. Paçacı, "Türk milletinin vatanı ve geleceği için atılan bu muhteşem adımın 100'üncü yılında, istiklal ve milli egemenlik yolunun taşlarını döşeyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz ecdadımızı bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" dedi.

"Katılamayacağımızı ilan ediyoruz"

İYİ Parti Genel Sekreteri Paçacı, yazılı açıklamasında; Samsun'da devlet programı düzenlendiği bilgisinin 3 gün kala taraflarına iletildiğine ve Genel Başkan Akşener'in bu törenlere davet edildiğine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

Ancak, belirtmek isteriz ki, 100'üncü yıl gibi önemli bir programın, 19 Mayıs'a 3 gün kala iletilmesi devlet ciddiyetiyle bağdaşmamaktadır. Kuruluşunun temelleri, 19 Mayıs 1919'da atılan Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet ciddiyeti, hafife alınabilecek bir konu değildir. Bazı siyasi hesaplarla, alelacele yapılan davetin, binlerce yıllık devlet geleneğimizin üzerine bina edilmiş Türkiye Cumhuriyeti'nin, 100 yıla yaklaşan devlet geleneğiyle örtüşmediğini düşünüyoruz. Siyasi iktidarın bir gösterisi gibi planlanan bir tören de olsa, yapılan davete teşekkür ediyor; ancak İYİ Parti olarak, çok önceden hazırlanıp ilan edilen programlarımız gereği, katılamayacağımızı ilan ediyoruz.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaşlı teyzenin gülümseten sohbeti
17 Mayıs 2019 15:33		 Meclis Başkanı Şentop'tan eski ve yeni milletvekillerine iftar
17 Mayıs 2019 15:30
Yıldırım: EYT için Bakanlığımız çalışmalarını yapıyor
17 Mayıs 2019 15:23		 YSK'da gerekçeli kararın Pazartesi açıklanması bekleniyor
17 Mayıs 2019 15:21
AK Partili belediye başkanları eğitime alınacak
17 Mayıs 2019 15:17		 İmamoğlu, Binali Yıldırım'a yapılan 'ayıp'ı yorumladı
17 Mayıs 2019 15:09
Bakan Selçuk'dan 'Lisede Ne Yaptık' paylaşımı
17 Mayıs 2019 15:08		 508 Bin TL'ye yapılmıştı kaldırıldı
17 Mayıs 2019 14:56
CHP, Kişisel Verileri Koruma Kuruluna başvurdu
17 Mayıs 2019 14:50		 150 bin 'İstanbul Gönüllüsü' İmamoğluna destek verecek
17 Mayıs 2019 14:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:45 - Uyuşturucu çetesi üyelerine 100 yıla kadar hapis talebi15:42 - Asgari ücretle iş bulan çiftçi tarımı bırakıyor15:33 - Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaşlı teyzenin gülümseten sohbeti15:30 - Meclis Başkanı Şentop'tan eski ve yeni milletvekillerine iftar15:23 - Yıldırım: EYT için Bakanlığımız çalışmalarını yapıyor15:22 - İYİ Parti de 19 Mayıs törenine katılmayacak15:21 - YSK'da gerekçeli kararın Pazartesi açıklanması bekleniyor15:17 - AK Partili belediye başkanları eğitime alınacak15:16 - İcraya gelen memuru dövenler 31 yılla yargılanacak15:09 - İmamoğlu, Binali Yıldırım'a yapılan 'ayıp'ı yorumladı
15:08 - Bakan Selçuk'dan 'Lisede Ne Yaptık' paylaşımı15:06 - OHAL Komisyonu, O komiseri göreve iade etti15:03 - Hızır TSK envanterine girdi, yeni hedef hibrit Hızır14:56 - 508 Bin TL'ye yapılmıştı kaldırıldı14:53 - Balıkesir'de FETÖ davasında 29 sanığa hapis cezası14:50 - CHP, Kişisel Verileri Koruma Kuruluna başvurdu14:46 - 150 bin 'İstanbul Gönüllüsü' İmamoğluna destek verecek14:35 - Denizin üstüne Türk bayraklarıyla 1919 yazdılar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Hükümet yeni bir torba yasa hazırlıyor
Opera'ya katılan Binali Yıldırım'a büyük ayıp
Emekliye verilecek bayram ikramiyesi kapsamı genişledi
Soylu: İçeriğini söylemiyorum ama ciddi tehdit altındayız
Yarın açıklanacak yeni eğitim sisteminin ayrıntıları
Milli Görüşün duayenlerinden SP'ye büyük tepki
Öğretmenler, ara tatilde ücret alacak mı? MEB'den açıklama
Yargıda yeni düzenleme: Savcı bir şans daha verecek
Konya'da eski muhtar 3 kişiyi öldürdü
KDK, sınav ücreti şikayetleri için önemli bir karar alacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yarbay mehmet alkan 1
karnını doyuruyorsunuz yine de oy vermiyorlar 1
iyi insanların hala var olduğuna duyulan inanç 2
Pufuduk 1
yatak 4
aristokrasinin panzehri 1
İker casillas 1
Damalı bayrak 2
bilgisayar yazılımları ile istihbarat 2
aristokrasi 1
SON İLANLAR
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Belkız Nizip Pompaj Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Eleşkirt Belediyesi Daimi İşçi Alım İlanı
Atabağı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kınık Belediyesi İşçi Alım İlanı
Batman Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Ordu Çatalpınar SYDV Personel Alım İlanı
Yozgat Ovakent Belediyesi 1 İşçi Alacak
Nevşehir Nar Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Toroslar Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam