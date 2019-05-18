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Araba satacaklar dikkat! Bir mesajla aracından oldu

Yalova'da yaşayan İskender Karahasan, internetteki bir site üzerinden aracını satmak isterken bir mesajla dolandırıldı. Karahasan'a aracın ödemesini yaptığını gösteren sahte EFT belgesini gösteren dolandırıcı kayıplara karıştı. Savcılığa giderek suç duyurusunda bulunan Karahasan, aracın önce İzmir'de bir galeriye buradan da başka bir kişiye satıldığını öğrendi.
 18 Mayıs 2019 15:43
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Araba satacaklar dikkat! Bir mesajla aracından oldu

Yalova'da yaşayan İskender Karahasan, internetteki bir site üzerinden aracını satmak isterken 58 bin lira dolandırıldı. Karahasan'a aracın ödemesini yaptığını gösteren sahte EFT belgesini gösteren dolandırıcı kayıplara karıştı.

DHA'nın haberine göre, Yalova'da paraya ihtiyacı olduğu için hafif ticari aracını satmak isteyen İskender Karahasan, aracının satış ilanını bir internet sitesinde yayınladı. Birkaç gün sonra da adının G.Ü. olduğunu söyleyen bir kişi tarafından arandı. Eskişehir'den aradığını söyleyen G.Ü., aracı görmek için geleceğini belirtince alıcı ve satıcı Yalova'da buluştu. Karahasan, aracını göstermek için gelenlerle bir şehir turu yaptı. G.Ü., aracı çok beğendiğini ve fiyatta anlaşmaları halinde satın alacağını söyledi.

EFT MESAJINI GÖSTERİP ARACI ALDI

Bir süre pazarlık yapan İskender Karahasan ve G.Ü. 58 bin TL'de anlaşmaya vardı. Ardından satış işlemleri için Yalova'daki bir notere giden Karahasan, G.Ü.'den parayı istedi. G.Ü., paranın banka hesabında olduğunu banka numarasını verirse hemen EFT yapacağını söyledi. Ardından da verilen hesap numarasına EFT'nin gerçekleştirildiğini gösteren bir mesajı Karahasan'a gösterdi. Karahasan hesabını kontrol ettiğinde paranın yatmadığını görüp alıcıya bunu söyledi. G.Ü. ise EFT işlemlerinin 10 dakika gecikmeli gerçekleştiğini söyledi. Bunun üzerine noterde satış işlemini yapan Karahasan, aracı G.Ü.'ye teslim etti. G.Ü. aracı alarak Yalova'dan ayrıldı.

'DOLANDIRICILARIN KURBANI OLDUM'

Hesabını tekrar kontrol eden Karahasan paranın halen hesabına yatmadığını görünce G.Ü'yü aradı, ulaşamayınca dolandırıldığını anlayarak durumu hemen polise bildirdi. Bir süre sonra G.Ü., Karahasan'ı arayıp EFT tarihinde yanlışlık yaptıklarını ve yeniden EFT yapacaklarını söyledi. Bir süre daha bekleyen ancak parasını bir türlü alamayan Karahasan, G.Ü.'yü yeniden aradı. Şahıs EFT yapamadığını bir gün sonra Yalova'ya geleceğini ve parayı elden getireceğini ifade etti. Ertesi gün G.Ü.'yü yeniden arayan Karahasan, telefonuna ulaşamadı.

'ÖNCE GALERİYE SONRA BAŞKA BİRİNE SATILMIŞ'

Savcılığa giderek suç duyurusunda bulunan Karahasan, aracın İzmir'de bir galeriye satıldığını öğrendi. Galeriye ulaşan Karahasan, aracın dolandırıcılık yöntemi ile kendinden alındığını bildirdi. Ancak galerici durumun kendisini ilgilendirmediğini söyledi. Araç aynı gün içerisinde başka bir şahsa daha satıldı. Dolandırılan Karahasan, "Ben aracımı satıp borçlarımı ödemek isterken bir dolandırıcının kurbanı oldum. Aracım da elimden gitti. Şimdi ne yapacağımı bilemiyorum. Savcılığa giderek suç duyurusunda bulundum. İnşallah aracımı geri alabilirim. Benim canım yandı başkalarının canı yanmasın" dedi.

Yalova Cumhuriyet Savcılığı ise İskender Karahasan'ın şikayeti üzerine soruşturma başlattı.
DHA
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