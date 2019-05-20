MEB, 2019 yılı öğretmen il içi yer değiştirme duyurusunu yayımladı

2019 YILI İHTİSAS KURSU SEÇME DUYURUSU YAYIMLANDI Diyanet İşleri Başkanlığınca, en az lisans düzeyinde dini yükseköğrenim görmüş olan personelin, Başkanlığın görev alanı ile ilgili konularda hizmet içinde bilgisini artırması ve uzmanlaşması amacıyla 2019 yılı Eylül ayından itibaren hizmet içi eğitim ihtisas kursu düzenlenmesi planlanmaktadır. Söz konusu kursa katılacak personeli belirlemek için yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı kursiyer seçim sınavı yapılacaktır