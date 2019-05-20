MEB, 2019 yılı öğretmen il içi yer değiştirme duyurusunu yayımladı
|20 Mayıs 2019 17:29
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Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin 2019 yılı il içi yer değiştirmelerini düzenleyen duyuruyu yayımladı
Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı duyuruya göre, öğretmenlerden 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, il içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.
Sadece kadrolu öğretmenlerin başvuru alınacaktır.
İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, 24 Mayıs 2019 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.
İl içi yer değiştirme başvuruları 21-24 Mayıs 2019 tarihleri arasında alınacak; atamalar ve kararname işlemleri valiliklerce en geç 29 Mayıs 2019 tarihine kadar sonuçlandırılacak ve ataması yapılanların ilişik kesme işlemleri 14 Haziran 2019 tarihinden itibaren başlatılacaktır.
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