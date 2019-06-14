Cumhurbaşkanı, 2 günlük yurt dışı ziyaretine çıkıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 14 ve 15 Haziran 2019 tarihlerinde Tacikistan'da olacağı yerine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vekalet edeceğine dair tezkere Resmi Gazetede yayımlandı.
|14 Haziran 2019 00:26
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 14 ve 15 Haziran 2019 tarihlerinde Tacikistan'da olacağı yerine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vekalet edeceğine dair tezkere Resmi Gazetede yayımlandı.
İşte o tezkere
14 Haziran 2019 CUMA
Resmi Gazete
Sayı : 30801
CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKALET ETME İŞLEMİ
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI
66836956-140.01-100395
13 Haziran 2019
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
14-15 Haziran 2019 tarihlerinde Tacikistan Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağımdan,
dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106 ncı
maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY vekalet edecektir.
Bilgilerinize sunarım.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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