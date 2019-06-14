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Cumhurbaşkanı, 2 günlük yurt dışı ziyaretine çıkıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 14 ve 15 Haziran 2019 tarihlerinde Tacikistan'da olacağı yerine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vekalet edeceğine dair tezkere Resmi Gazetede yayımlandı.
 14 Haziran 2019 00:26
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Cumhurbaşkanı, 2 günlük yurt dışı ziyaretine çıkıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 14 ve 15 Haziran 2019 tarihlerinde Tacikistan'da olacağı yerine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vekalet edeceğine dair tezkere Resmi Gazetede yayımlandı.

İşte o tezkere

14 Haziran 2019 CUMA
Resmi Gazete
Sayı : 30801

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKALET ETME İŞLEMİ

T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI
66836956-140.01-100395
13 Haziran 2019

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

14-15 Haziran 2019 tarihlerinde Tacikistan Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağımdan, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106 ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY vekalet edecektir.
Bilgilerinize sunarım.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Memurlar.Net
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