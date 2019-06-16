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Gençlerin günde ortalama 2 saat 13 dakikası internette geçiyor

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: Üst Kurulun 2019'da yaptığı çocukların medya kullanım alışkanlıklarına yönelik araştırmaya göre, gençler günde ortalama 2 saat 13 dakika internet kullanıyor. Gençlerin yüzde 21'i ekran başında geçirdiği zamanı kontrol edemiyor
 16 Haziran 2019 11:31
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Gençlerin günde ortalama 2 saat 13 dakikası internette geçiyor

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, gençlerin günde ortalama 2 saat 13 dakika internet kullandığını, sanal dünyada en çok siber zorbalıktan rahatsızlık duyduklarını bildirdi.

Şahin, 2018-2019 eğitim öğretim döneminin tamamlanması dolayısıyla yaptığı açıklamada, öğrencilerin yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatiline başladığını belirtti.

Karne sevinci yaşayan tüm öğrenciler ile öğretmenlerine iyi tatiller dileyen Şahin, "Bu yaz tatilini dinlenerek ve eğlenerek geçirmenin yanı sıra verimli geçirmenin de önemli olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Şahin, hem öğrencileri hem de velileri sanal tehlikelere karşı uyardı.

RTÜK Başkanı Şahin, Üst Kurulun bu yıl yaptığı "çocukların medya kullanım alışkanlıklarına" yönelik araştırma sonuçlarını da paylaştı.

Öğrencilerin önemli bölümünün, günlük bir saat olarak tavsiye edilen internet kullanım süresini aştığına dikkati çeken Şahin, "Gençler günde ortalama 2 saat 13 dakika internet kullanıyor. Gençlerin yüzde 21'i ekran başında geçirdiği zamanı kontrol edemiyor." dedi.

İnternet kullanırken hoşlanılmayan kişi veya içeriklerle karşılaşma durumu sorulduğunda, öğrencilerin yüzde 44,2'sinin "evet" yanıtını verdiğini belirten Şahin, her 4 öğrenciden birinin internette hoşlanmadığı kişi veya içerikle karşılaştığında bunu kimseyle paylaşmadığını söyledi.

"Öğrencilerin internette rahatsız oldukları konuların başında yüzde 34,8 ile siber zorbalık geliyor." bilgisini paylaşan Şahin, araştırmanın, erkek öğrencilerin kızlara göre hem daha fazla siber zorbalığa maruz kaldığını hem de daha fazla siber zorbalık uyguladığını ortaya koyduğunu belirtti.

- "Geç saatte TV izleme oranı artıyor"

Şahin, çocukların televizyon izleme alışkanlıklarına da değinerek, şunları kaydetti:

"Öğrencilerin hafta sonu televizyon izledikleri saat dilimlerine bakıldığında, geç saatlerdeki izlemelerin arttığı görülüyor. Saat 21.00-24.00 arasında öğrencilerin yüzde 41'inin televizyon başında olduğu belirlendi. Benzer bir eğilimle gece 00.00-03.00 arası izlemelerin de yüzde 14,6'ya yükseldiği saptandı. Bu aralık korumalı saatler olmadığından, ebeveynlerin bu saatlerde yapılan izlemelere daha dikkatli yaklaşmaları önemli. Tatil dönemlerinde geç saatlerde yapılan izlemelerde artış olacağını öngörerek ebeveynlere bu konuda dikkatli olmalarını öneriyoruz."

Şahin, tatilde öğrenciler ve velilerin ekran bağımlılığına karşı bilinçli, siber dünyadaki içerikler ve kişilere karşı da dikkatli olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı
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