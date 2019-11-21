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'Hacettepe Üniversitesi öncü konumunu bir kez daha gösterdi'

Rektör Prof. Dr. Haluk Özen, Son açıklanan THE "Tıp ve Sağlık" alanında sıralamadaki başarısı, diğer sonuçlarla birlikte değerlendirildiğinde üniversitemizin öncü konumunu bir kez daha sergilediği daha açık ve net anlaşılacaktır dedi.
 21 Kasım 2019 09:06
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'Hacettepe Üniversitesi öncü konumunu bir kez daha gösterdi'

Rektör Prof. Dr. Haluk Özen, Hacettepe Üniversitesi'nin THE tarafından açıklanan tıp ve sağlık alanındaki sıralamada, dünya üniversiteleri arasında 251-300 bandında yer alan tek üniversite olmasını memurlar.net'e değerlendirdi.

Uluslararası derecelendirme kuruluşu THE (Times HigherEducation)'nın, alan sıralamalarını açıkladığını hatırlatan Özen, "Tıp ve Sağlık" alan sıralamasında yer alan toplam 775 üniversite içerisine Türkiye'den ilk 300'de tek, ilk 500'de üç, toplamda 22 üniversitenin girmeye hak kazandığına dikkat çekti. Rektör Özen, şöyle dedi:

"Hacettepe Üniversitesi, bu alanda dünyada 251-300 bandında yer almanın yanı sıra bu aralığa Türkiye'den girebilen tek üniversite, hem de tek devlet üniversitesi olarak büyük başarı göstermiştir. Bu başarı aynı zamanda, bir araştırma üniversitesi olarak YÖK'ün açıkladığı hedeflere ulaşma konusunda son üç yılda önemli ilerlemeler kaydeden Hacettepe Üniversitesi'nin, hedefler konusundaki kararlılığının göstergesi olduğu kadar teminatıdır da... Üniversitemiz, sıralamalardaki yükselişine ve araştırma alanında yürüttüğü çalışmalarına hız kesmeden devam edecektir

Tüm üniversitelerimizin tekdüze olmaması amacı ile misyon farklılaşmasına yönelik tasarlanan "araştırma üniversitesi" kavramını, ülkemize tanıtan ve uygulamaya geçiren YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç tarafından kısa süre önce açıklanan "Araştırma Üniversiteleri Performans" listesine işaret eden Özen, mühendislik, teknik ve sosyal bilimlerin yanında sağlık bilimleri de olan "tek" üniversite olarak ilk beşte yer alan Hacettepe'nin, son uluslararası üniversite sıralamalarındaki yerinin önemli derecede yükseldiğini vurgulayarak şunları söyledi

"Devletin üniversite araştırma altyapısına sağladığı desteklerle birlikte, araştırma ve araştırmacı altyapımızı güçlendirmek, geliştirmek için izlediğimiz tüm bu politikaların doğal sonucu Hacettepe, akademik dünyada saygınlığı kabul edilmiş 6 uluslararası derecelendirme kuruluşu tarafından yapılan 9 farklı uluslararası sıralamanın hepsinde Türkiye'deki tüm devlet ve vakıf üniversiteleri arasında yükselen 'tek' üniversite olmuştur. Cumhurbaşkanımızın, 11 Aralık 2018 tarihinde akademik yıl açılışı konuşmasında dile getirdiği, 'Hocalarımdan bunu özellikle istirham ediyorum. Biraz daha gayretle birlikte bu 500'ün içine çok daha fazla üniversitemizle girelim, adımızı oraya da yazdıralım' şeklindeki görüşü doğrultusunda Hacettepe Üniversitesi, dünya üniversiteleri sıralamalarında gösterdiği yükselişlerle ilk 500 dilimine en yakın devlet üniversitesi olduğunu kanıtlamıştır."

Rektör Prof. Dr. Özen, Hacettepe'nin, URAP (UniversityRanking by Academic Performance), Center for World University Rankings (CWUR), National Taiwan University Ranking (NTU) ve Clarivate RUR tarafından yapılan uluslararası üniversite sıralamalarında, 2019 yılında Türkiye Cumhuriyetindeki tüm devlet ve vakıf üniversitelerini geride bırakarak birinci sırada olduğuna işaretle değerlendirmesini, "Son açıklanan THE "Tıp ve Sağlık" alanında sıralamadaki başarısı, diğer sonuçlarla birlikte değerlendirildiğinde üniversitemizin öncü konumunu bir kez daha sergilediği daha açık ve net anlaşılacaktır" diye tamamladı.
Memurlar.Net
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