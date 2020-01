10 günlük engellilik durumuna bağlı mazeret izni amirin takdir hakkına bağlı mıdır?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Mazeret İzni" başlıklı 104. maddesi (C) fıkrasındaki; "C) (A) ve (B) fıkralarında belirtilen haller dışında, merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali, ilçede kaymakam ve yurt dışında diplomatik misyon şefi tarafından, birim amirinin muvafakati ile bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde, mazeretleri sebebiyle memurlara on gün izin verilebilir. Zaruret halinde öğretmenler hariç olmak üzere, aynı usulle on gün daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde, ikinci kez verilen bu izin, yıllık izinden düşülür." hükümlerine göre memurlara mazeretleri sebebiyle on gün izin verilmektir.

Eğer zaruret halinde öğretmenler hariç olmak üzere, aynı usulle on gün daha mazeret izni verilebilmektedir. Madde metni "verilebilir"dediğinden bu 10+10 günlük mazeret izinleri amirin takdir hakkına bağlıdır.

Aynı Kanununun "Mazeret İzni" başlıklı 104. maddesi (E) fıkrasındaki; "E) Memurlara; en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalanması halinde hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde on güne kadar mazeret izni verilir." hükümlerine göre memurlara en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğu için on güne kadar mazeret izni verilmektir.

Madde metni "verilir" dediğinden bu 10 günlük engellilik durumuna bağlı mazeret izni amirin takdir hakkına bağlı değildir.

Ahmet KANDEMİR