AK Parti'li Yavuz'dan bin yataklı hastane müjdesi

Sakarya'da basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, son 18 yıl içerisinde Sakarya'da gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında bilgiler vererek, bin yataklı hastanenin temelinin bu yıl içerisinde atılacağını ve hastanenin 2023'ten önce hizmete gireceğini müjdeledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz öncülüğünde, AK Parti Sakarya Milletvekilleri, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce basın mensuplarıyla buluştu. Adapazarı ilçesinde bulunan bir restoranda düzenlenen programda AK Parti teşkilatı adına Ali İhsan Yavuz açıklamalarda bulundu. Sakarya'da 18 yıl içerisinde gerçekleştirdikleri projeleri sunum eşliğinde aktaran Yavuz, bin yataklı hastanenin 2023 yılı öncesinde hizmete girmesi için gerekli girişimlerde bulunduklarını ifade etti. 18 yılda ulaşıma 10, tarıma 1,4 milyar ve gerçekleşecek projeler ile birlikte ise sağlığa 1,5 milyar TL yatırım yaptıklarını belirten Ali İhsan Yavuz, Türkiye ve Sakarya'nın geleceğine katkı sağlamak için gece, gündüz durmadan çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Sunum eşliğinde Sakarya'da yapılan faaliyetler hakkında bilgilendiren Yavuz, "Mesele Türkiye, mesele Sakarya ise bu işin partisi olmaz, hepimiz bu geminin içerisindeyiz, Türkiye'nin, Sakarya'nın geleceğine hepimiz katkı sağlamak durumundayız, bu niyetle buradayız. Olup bitenleri bizim taraftan nasıl gördük, neleri derledik onları sunum eşliğinde aktaracağım. Derslik başına düşen öğrenci sayısı hem ilk hem de ortaöğretimde 2002-2003 yılında 33'ken ilköğretim de 22, ortaöğretimde 24'e düşmüştür. Bu zaten yapılan okulların, hangi oranda yapıldığının temel göstergesi olması sebebiyle bu tabloyu belirttik. 2002 yılında toplam nüfusa düşen öğretmen sayısı binde 78 iken 2019 yılında yüzde 1,3'e çıktı yani 2 kat oranında oransal olarak neredeyse öğretmen sayısı arttı" dedi.

Ulaşıma 10, tarıma ise 1,4 milyar TL yatırım yapıldı

Son 18 yıl içerisinde Sakarya genelinde ulaşım ve tarıma yaptıkları yatırımlar hakkında konuşan Ali İhsan Yavuz, "Ulaşıma 10 milyar TL gibi bir yatırım yapıldı. 2000 öncesi 133 kilometreydi, 2003-2018'de 195 kilometre ilave edildi ve toplam 328 kilometre artış oranıyla yüzde 148 bu artış oranları önemli elbette. Neler yapıldı dersek; Adapazarı-Karasu yolu 86 kilometre, Adapazarı-Kaynarca yolu 30 kilometre, Geyve-Taraklı yolu 32 kilometre, Mekece-Adapazarı yolu 48 kilometre, Akyazı-Mudurnu yolu gibi örneklerle söyleyebilirim. Tarımda 1,4 milyar TL tarımsal destek sağlandı 18 yıl içerisinde. Küçümsenebilecek bir miktar değildir. Tarımsal hasıla yüzde 320 oranında artmış, tarımsal ihracat yüzde 665 oranında artmış, tarımsal krediler yüzde 694 oranında artmış. Fındığa sadece 2018 yılında 82 milyon 230 bin TL destek verilmiş. Ondan önceki yıllarda da aynı oranda vardı ve bu bizim dönemimizde başladı. Mısıra 5 milyon 442 bin, diğer 77 milyon 166 bin TL ve toplam 164 milyon 939 bin TL tarıma destek verilmiş 2018 yılında" diye konuştu.

Sağlığa 650 milyon yatırım yapıldı, 2022'de 1,5 milyar TL'ye ulaşacak

Şuana kadar sağlıkta 650 milyon TL yatırım yaptıklarını ancak bu rakamın 2022'nin sonda 1 buçuk milyar TL olacağını açıklayan Yavuz, "Sağlıkta 650 milyon TL yatırım yaptık ama devam eden yatırımlar ile birlikte toplamda 1 buçuk milyar TL. Bu çok önemli bir rakamdır. Şuanda projesi, ihalesi devam edenleri katarak söylüyorum, biz bu rakama kesinlikle 2022 yılında ulaşmış olacağız. Hastanenin yatak oranlarına bakacak olursak; yatak sayısı 2002'de 996 iken 2019'da bin 942 olmuş, yüzde 95 artmış. Yoğun bakım sayısı 2002'de 32 iken 2019'da 312 olmuş, yetmiyor tabi ama olan durumu görelim. Yüzde 975 yoğun bakım sayısı artmış 2002'den bugüne. Nüfusun artışına bakalım, 2002'den bugüne yüzde 34 artmış, yani oranlara baktığımızda böyle mukayese edilebilir. Yüzde 34 nüfus artmış ama yoğun bakım ünite sayısı yüzde 975 artmış, nereden nereye geldiğimiz anlaşılsın diye bu çarpıcı rakamın altını çizmek istedim. Palyatif bakım 2002 yılında hiç yoktu, bugün itibari ile 58 tane var. 2002 yılında 10 bin kişiye düşen yatak sayısı 14,4 iken 2019 yılında 19 olduğunu söylemek istiyorum. 2002 yılında sağlıkta bir tane profesörümüz yokken bugün 50 tane profesörümüz var tıpta. Sağlık alanında çalışanlar 2002 yılında 2 bin 909 iken bugün itibari ile 7 bin 439'dur. Artış oranı yüzde 156'dır. Nüfusun artışı yüzde 34 ama sağlık alanında ki tüm çalışanların oranı yüzde 156 olduğunu söylemek istiyorum. 2002'de ambulans sayısı 9 iken bugün itibari ile 59 tane var. İstasyon sayısı 6 iken 36, vaka sayısı 4 bin 666'dan 104 bin 689'a ve personel sayısı ise 46'dan 484'e çıkmış" şeklinde konuştu.

Bin yataklı hastane 2023'ten önce hizmete girecek

Bin yataklı hastanenin bu yıl temelinin atılacağını müjdesini de veren Yavuz, hastanenin 2023'ten önce hizmete gireceğini belirterek, "Hastane konusu ile ilgili Cumhurbaşkanımız ile konuştuk, bakanlarımız ile defalarca hep birlikte konuştuk. Ve sonuç olarak bu yıl Allah'ın izniyle başlıyoruz. Bu konu uzun vadede değil, yakın vadede hallolacak çünkü bu yıl temel atılıyor. Allah'ın izniyle 2023 yılından önce bu hastanenin hizmete girmesini planlıyoruz. Sakarya'nın hayrı için her konuyu konuşuyor ve takip ediyoruz. Bu birlik ve beraberliğimiz devam edecek, her konuya ilişkin bu birlik beraberlik içerisinde bakacağız, karşı koyacağız veya katkı sağlayacağız. Bizim rotamız, milletimizin rotasıdır; Sakarya'nın rotası neyse bizim rotamız odur. Sizin rotanız neyse, bizim rotamız odur. Biz millete rağmen siyaset yapma düşüncesinde değiliz. Her bir arkadaşımız adına söylüyorum, milletimiz ne arzuluyorsa, milletimizin ne hayrına olacaksa onu statülerimizi milletimizin hayrına kullanmak üzere gece-gündüz çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Daha sonrasında gazetecilerden gelen soruları da yanıtlayan Yavuz ve teşkilat mensuplarının gazetecilerle çektirdiği toplu fotoğrafın ardından program sona erdi.