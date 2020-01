Sürücüler dikkat... EDS devrede cezalar anında E-devlet'te

Megakentte 455 EDS kamerası sürücülerin kural ihlallerine karşı trafiği denetliyor. 2019 yılında 6 Mayıs'a kadar sürücülere 482 bin 710 cezayla en fazla hız ihlali cezası uygulandı. Trafiğin an be an izlendiği EDS Kontrol Merkezi İHA tarafından görüntülendi

