2 üniversite istisna kararını beklemeden ilana çıktı
|14 Ocak 2020 09:00
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Hatırlanacağı üzere, 03 Ocak 2020 tarihinde yayımlanan "Kurumlar, İstisna Kararı Çıkmadıkça Bazı Alımları Bekletmeli" konulu haberimizde; 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan; "Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kurum ve kuruluşlarının; memur ve öğretim elemanı kadrolarına açıktan veya diğer kurum ve kuruluşlardan nakil suretiyle yapabilecekleri yıllık atama sayısı, bu sayı sınırlamasına tabi tutulmayacak atamalar ile uygulamaya ilişkin hususlar, öğretim elemanları için Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınmak suretiyle, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının müşterek teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca belirlenir." düzenleme çerçevesinde geçtiğimiz yıl ilk kez yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 2019 yılında yıllık atama sayısına tabi tutulmayan atamaların belirlendiği, Cumhurbaşkanı kararının sadece 2019 yılını kapsadığı için yılın bitmesiyle birlikte yenilenmesi gerektiği, 2020 yılına dair Cumhurbaşkanı kararı yayımlanmadan geçtiğimiz yıl bütçeden istisna tutulan alımların ilgili kurumlarca bekletilmesinde fayda olduğu konusunda uyarmıştık!
Uyarılara rağmen, 03 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete'de Gaziantep Üniversitesi tarafından 44 Öğretim Üyesi, 04 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete'de ise Samsun Üniversitesi tarafından 19 Öğretim Üyesi kadrosu ilan edilmiştir.
Dolayısıyla, mülga olan 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi uyarınca geçtiğimiz yıllarda bütçeden istisna tutulan öğretim üyesi atamaları ile ilgili Cumhurbaşkanlığı tarafından 2020 yılı için yeni bir karar alınmadığı sürece öğretim üyesi ilanları olası mağduriyetlere sebebiyet verebilir.
Bu bağlamda, Gaziantep Üniversitesi ve Samsun Üniversitesi tarafından verilen bu ilanların iptal edilmesinin uygun olacağını değerlendiriyoruz.
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