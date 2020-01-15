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Libya'da, Hafter ateşkesi bozduğunu duyurdu

Libya'da Halife Hafter yanlısı Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, "ateşkesin sona erdiğini, savaşın devam edeceğini" duyurdu.
 15 Ocak 2020 00:26
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Libya'da, Hafter ateşkesi bozduğunu duyurdu

Anadolu Ajansının geçtiği son dakika habere göre Libya'da Halife Hafter yanlısı Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, "ateşkesin sona erdiğini, savaşın devam edeceğini" duyurdu.

Türkiye ve Rusya'nın ortak girişimiyle hazırlanan ateşkes anlaşması, dün Moskova'da gerçekleştirilen görüşmeler sonunda UMH tarafından imzalanmıştı. Hafter ise anlaşmayı imzalamadan sabah saatlerinde Moskova'dan ayrılmıştı. Rusya Savunma Bakanlığı, Hafter'in yerel istişareler için 2 güne ihtiyacı olduğunu açıklamıştı.

Türkiye ile Rusya'nın Libya'daki taraflara çatışmalara son vermek, insani yardımları halka ulaştırmak için sunduğu ateşkes önerisi, aynı zamanda ülkedeki sorunların yalnızca Libyalılar arasındaki diyalog yoluyla çözülmesini içeriyordu.

Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı askeri kaynaklar bugün, Hafter milislerinin, Trablus'un güneydoğusunda, merkez karargah olarak kullandıkları Terhune kentine, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait zırhlı araçlar ve topların ulaştığını gözlemlendiğini duyurmuştu.
Anadolu Ajansı
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