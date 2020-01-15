Kamu personelin yemek ücretlerindeki artış oranı belli oldu

Bilindiği üzere, yemek yardımında oluşan giderler için, yemek maliyetlerinin Ankara, İstanbul ve İzmir illeri için üçte ikisini, diğer iller için yarısını aşmamak üzere kurum bütçelerine konulan ödeneklerle karşılanmaktadır. Kalan kısım ise yemek yiyenlerden alınmaktadır.

2020 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olanlardan alınacak en az günlük yemek bedeli belli oldu. Aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Ancak kurumlar, bu miktarların üstünde bir yemek bedeli tespit edebilmektedir.

15 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan tebliğe göre, memur ve sözleşmeli personelin yemek ücretlerine yüzde 8 oranında zam yapıldı.

İŞTE GEÇEN YILLA KARŞILAŞTIRMALI YEMEK BEDELİ ÜCRETLERİ