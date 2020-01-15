Kamu personelin yemek ücretlerindeki artış oranı belli oldu
|15 Ocak 2020 10:33
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Bilindiği üzere, yemek yardımında oluşan giderler için, yemek maliyetlerinin Ankara, İstanbul ve İzmir illeri için üçte ikisini, diğer iller için yarısını aşmamak üzere kurum bütçelerine konulan ödeneklerle karşılanmaktadır. Kalan kısım ise yemek yiyenlerden alınmaktadır.
2020 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olanlardan alınacak en az günlük yemek bedeli belli oldu. Aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Ancak kurumlar, bu miktarların üstünde bir yemek bedeli tespit edebilmektedir.
15 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan tebliğe göre, memur ve sözleşmeli personelin yemek ücretlerine yüzde 8 oranında zam yapıldı.
İŞTE GEÇEN YILLA KARŞILAŞTIRMALI YEMEK BEDELİ ÜCRETLERİ
|
Memurlardan;
|
15/1/2020 tarihinden 14/1/2021 tarihine kadar
|2019
|Artış miktarı
|
D
|
Ek göstergesiz görevlerde bulunanlardan
|
1,48 TL
|1,37
|%08
|
2)
|
1100'e kadar (1100 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan
|
2,50 TL
|2,31
|%08
|
3)
|
2200'e kadar (2200 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan
|
3,09 TL
|2,85
|%08
|
4)
|
3600'e kadar (3600 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan
|
3,99 TL
|3,68
|%08
|
5)
|
4800'e kadar (4800 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan
|
5,30 TL
|4,88
|%08
|
6)
|
4800'den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan
|
5,92 TL
|5,45
|%08
|
Sözleşmeli personelden;
|
15/1 /2020 tarihinden 14/1/2021 tarihine kadar
|%08
|
D
|
Aylık brüt sözleşme ücretleri 4.040 TL'ye kadar (4.040 TL dahil) olanlardan
|
1,79 TL
|1,65
|%08
|
2)
|
Aylık brüt sözleşme ücretleri 6.815 TL'ye kadar (6.815 TL dahil) olanlardan
|
3,09 TL
|2,85
|%08
|
3)
|
Aylık brüt sözleşme ücretleri 9.415 TL'ye kadar (9.415 TL dahil) olanlardan
|
5,59 TL
|5,15
|%08
|
4)
|
Aylık brüt sözleşme ücretleri 9.415 TL üzerinde olanlardan
|
7,10 TL
|6,54
|%08
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