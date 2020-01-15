'Libya'da ateşkese Birleşik Arap Emirlikleri engel oldu'
|15 Ocak 2020 14:49
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Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Libya'daki ateşkese Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) engel olduğunu açıkladı.
Başkent Trablus'ta düzenlediği basın toplantısında, Mişri, Moskova'da Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi ile ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter arasında yürütülen ateşkes görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Mişri, "Ateşkes görüşmelerinde Hafter tarafında Körfez ülkelerinden temsilciler de vardı. Bu temsilcilerden biri olan BAE'nin Moskova Maslahatgüzarı, Libya'da ateşkes anlaşmasının yapılamamasının nedenlerinden biridir." dedi.
Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri, "Rusya'nın ateşkes önerisi, saldırgan tarafın (Hafter güçlerini) kabul edeceği şekilde hazırlanmıştı." ifadesini kullandı.
- Moskova'daki Libya krizi görüşmeleri
Türk ve Rus heyetler ile Libya'daki taraflar arasında 13 Ocak'ta Moskova'da görüşmeler gerçekleştirilmişti.
Görüşmede Türk heyeti, UMH'ye eşlik ederken, Rus heyeti ise Hafter ve Tobruk merkezli Temsilciler Meclisinin Başkanı Akile Salih'i ikna etmeye çalışmıştı.
Ancak Hafter, uzun uğraşlar neticesinde oluşturulan anlaşma metnini imzalamamış ve dün sabah saatlerinde Moskova'yı terk etmişti.
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